天氣｜今日局部有驟雨料達32度 天文台提示：天氣炎熱或影響健康
撰文：蕭通
出版：更新：
天文台於今日（5月20日）清晨7時45分發出特別天氣提示，稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。
天文台指出，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時高空擾動為該區帶來驟雨。天文台預測，本港今日大致多雲，局部地區有驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間天氣酷熱 。
▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼
+10
本周中後期酷熱 低壓槽周末靠近
天文台指出，偏南氣流會在未來兩三日持續影響廣東沿岸。而高空擾動會在今明兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，本周中後期該區天氣酷熱。預料一道低壓槽會在星期六（24日）靠近華南沿岸，周末期間該區有幾陣驟雨。受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸雲量較多。
▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼
+7
▼天文台九天天氣預報▼
周四及五高達33度 下周三有雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（21日）至下周三（28日）均有驟雨。明日至周六（24日）最高氣溫32度或以上，其中周四（22日）及周五（23日）酷熱均達33度。
下周日（25日）至下周三均大致多雲，最高氣溫在29或30度。當中下周三料有雷暴。
下星期有風？GFS預測巨型熱帶氣旋直角轉彎逼近香港+最新風暴路徑天文台預測520有驟雨 周四、五天氣酷熱達33 度 周末氣温回落天氣｜今日炎熱有驟雨最高32度 明後日局部有雷暴 周四達33度朝陽染紅雲層 天文台預測今短暫時間有陽光 最高31度稍低昨日