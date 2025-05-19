天文台預測520有驟雨　周四、五天氣酷熱達33 度　周末氣温回落

【明日的天氣／天文台／酷熱酷熱警告／520】天文台今日（19日）表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，高空擾動正為廣東西部及內陸帶來驟雨，預測今日市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。展望明日5月20日有幾陣驟雨，隨後兩三日天氣酷熱，部分時間有陽光。



天文台預測今日（19日）天氣炎熱，短暫時間有陽光。局部地區有驟雨。（香港01記者攝）

天文台預測今日（19日）天氣炎熱，短暫時間有陽光。市區氣温最高32度、新界再高一兩度。（香港01記者攝）

天文台預測今日（19日）天氣炎熱，局部地區有驟雨。（香港01記者攝）

周中有驟雨及雷暴 低壓槽本周後期形成

偏南氣流會在未來數日持續影響廣東沿岸。而高空擾動會在未來一兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，本周中後期該區天氣酷熱。預料一道低壓槽會在星期六靠近華南沿岸，周末期間該區有幾陣驟雨。受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸雲量較多。

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月19日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台5月19日預報未來九天氣温，料周四（22日）及周五（23日）最高氣温33 度。（天文台網頁圖片）

至周六最高均達32度或以上 下周二均有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（20日）至周六（24日） 氣温均31度或以上，周四（22日）及周五（23 日）更高達33 度。至周日（25日） 氣温才回落至最高29度。

明日有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光，料介乎27至31度。周三（21日）日間炎熱達32度，初時有驟雨。周四（22日）及周五（23 日）均日間酷熱達33度。周五起至下周三（28日） 均有驟雨。 周六仍炎熱，最高32 度。

天文台預料一道低壓槽會在星期六靠近，周末期間有幾陣驟雨，氣温亦開始下跌，周日（25日）及下周一（26日）料介乎25至29度。下周一吹東至東北風3至4級，離岸間中5級。下周二（27日） 及下周三（28日） 均大致多雲，最低氣温26度，最高分別30度、29度，會有一兩陣驟雨。