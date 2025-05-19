天氣｜今日炎熱有驟雨最高32度　明後日局部有雷暴　周四達33度

一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時驟雨影響該區。天文台預測，本港今日（5月19日）大致多雲，有一兩陣驟雨。早上最低氣溫約27度，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來數日天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至5月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



+ 10

周中有驟雨及雷暴 低壓槽本周後期形成

天文台指出，一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸。預料高空擾動會在本周中期為廣東帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，接近周末該區天氣酷熱。而一道低壓槽會在本周後期在華中形成，並在周末期間靠近華南沿岸，為該區帶來驟雨。

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



+ 9

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月18日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至周六最高均達32度或以上 下周二均有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（20日）至下周二（27日）均有驟雨。明日及周三（21日）均有幾陣驟雨、局部地區有雷暴，日間炎熱達32度。周四（22日）日間酷熱達33度。周五（23日）及周六（24日）日間炎熱達32度。

下周日（25日）及下周一（26日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，均介乎25至29度。下周二有幾陣驟雨。日間部份時間天色明朗，最高氣溫30度。