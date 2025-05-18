朝陽染紅雲層　天文台預測今短暫時間有陽光　最高31度稍低昨日

天文台今日（18日）指一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，區內天氣炎熱，亦有幾陣驟雨，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫最高31度，比昨日稍低2度。



今早未有下雨，日出前一大片雲層覆蓋天空，但在較低位置有一道無雲空隙，朝陽的晨光照射在雲上，把雲層染紅。



今日天氣預測：

大致多雲，有幾陣驟雨。

日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。

最高紫外線指數大約是6， 強度屬於高。



5月18日破曉時分，天空有一大片雲層，初升朝陽將較近雲層先染紅。（倪清江攝）

5月18日日出時分，天空有一大片雲層，初升朝陽將天空染紅。（倪清江攝）

5月18日日出時分，天空有一大片雲層，初升朝陽將天空染紅。（倪清江攝）

高空擾動本周中期為華南帶來驟雨及雷暴 道低壓周末靠近華南

天文台預測一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。此外，高空擾動會在本周中期為華南帶來驟雨及雷暴。而一道低壓槽會在本周後期在華中形成，並在周末期間靠近華南沿岸。

5月18日日出時分，天空有一大片雲層，初升朝陽將天空染紅。（倪清江攝）

5月18日日出時分，天空有一大片雲層，初升朝陽將天空染紅。（倪清江攝）

天文台5月18日上午6時更新九天天氣預報，料本周天氣多變。（天文台圖片）

天文台料周二「520」稍後局部地區有雷暴

天文台預測明日（19日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高32度；周二（20日）為內地新興情人節「520」，天氣受高控擾動影響，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴，氣溫最高31度；天文台預測雷暴延續至周三（21日）初時，並料有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光。

5月18日日出時分，天空有一大片雲層，初升朝陽將天空染紅。（倪清江攝）

5月18日日出時分，天空有一大片雲層，初升朝陽將天空染紅。（倪清江攝）

周六日間炎熱 周日天色受低壓槽影響轉差 局部地區有雷暴

天文台預測周四（22日）天色轉好，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。到周五（23日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，最高32度；周六（24日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱，最高32度。

下周日及一天氣料受到南下低壓槽會影響轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎26至31度。