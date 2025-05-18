朝陽染紅雲層 天文台預測今短暫時間有陽光 最高31度稍低昨日
撰文：倪清江
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天文台今日（18日）指一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，區內天氣炎熱，亦有幾陣驟雨，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫最高31度，比昨日稍低2度。
今早未有下雨，日出前一大片雲層覆蓋天空，但在較低位置有一道無雲空隙，朝陽的晨光照射在雲上，把雲層染紅。
今日天氣預測：
大致多雲，有幾陣驟雨。
日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。
最高紫外線指數大約是6， 強度屬於高。
高空擾動本周中期為華南帶來驟雨及雷暴 道低壓周末靠近華南
天文台預測一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。此外，高空擾動會在本周中期為華南帶來驟雨及雷暴。而一道低壓槽會在本周後期在華中形成，並在周末期間靠近華南沿岸。
天文台料周二「520」稍後局部地區有雷暴
天文台預測明日（19日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高32度；周二（20日）為內地新興情人節「520」，天氣受高控擾動影響，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴，氣溫最高31度；天文台預測雷暴延續至周三（21日）初時，並料有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光。
周六日間炎熱 周日天色受低壓槽影響轉差 局部地區有雷暴
天文台預測周四（22日）天色轉好，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。到周五（23日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，最高32度；周六（24日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱，最高32度。
下周日及一天氣料受到南下低壓槽會影響轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎26至31度。
天氣預報｜明日32度炎熱有驟雨 天文台料未來9日繼續熱超過31度天氣｜今日炎熱約32度 有一兩陣驟雨 料至下周六均達31度或以上夏天來了｜明天及周六炎熱高温32度 下周初至中期高空擾動有雷暴天氣｜今日炎熱達32度 稍後局部有驟雨 未來數日亦炎熱有驟雨天氣｜今日局部地區有驟雨 日間約30度 未來數日亦炎熱有驟雨天氣｜今日部份時間有陽光 最高約30度 未來數日炎熱有幾陣驟雨5.20情人節慶祝注意 天文台料有驟雨雷暴 本周末炎熱最高達31度