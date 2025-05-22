酷熱天氣警告｜天文台料上水午間飆至36度　端午節日間或天色明朗

【天文台／端午節／明日的天氣／香港九天天氣預報／酷熱天氣警告】本港今日（22日）天氣酷熱，根據自動分區天氣預報顯示，新界多區今午2時將升至35度，包括大埔及西貢等，另外上水更飆升至36度。惟一道低壓槽明晚至周六（23日晚至24日）橫過華南沿岸，周末開始天氣開始轉壞，下周日及下周一（25日及26日）氣溫更降至最低25度。



此外，下周六端午節（31日），當日氣溫介乎27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，降雨概率為中低。



本港今日（22日）天氣酷熱，氣溫介乎28至33度。（香港01記者攝）

本港今日（22日）天氣酷熱，氣溫介乎28至33度。（香港01記者攝）

天文台在今早6時45分發出酷熱天氣警告，同時發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣持續，應補充足夠水分，如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。

新界多區今午2時飆升至35度 包括大埔及西貢

截至中午12時10分，天文台錄得氣溫31.5度，預計全日介乎28至33度，相對濕度68%，紫外線指數為8，強度屬於甚高。根據自動分區天氣預報顯示，新界多區今午2時將升至35度，包括大埔、西貢、石崗及打鼓嶺，另外上水更飆升至36度。

新界多區今午（22日）2時將升至35度，包括大埔、西貢、石崗及打鼓嶺，另外上水更飆升至36度。（網頁截圖）

一道低壓槽明晚至周六橫過華南沿岸帶來幾陣驟雨

天文台表示，受高空反氣旋影響，廣東沿岸及南海北部天色大致良好，預計今日部份時間有陽光，日間酷熱，局部地區有驟雨，吹輕微至和緩偏南風。至於明日繼續酷熱。

天文台又指，一道低壓槽明晚（23日）至周六（24日）橫過華南沿岸，將帶來幾陣驟雨。同時受較乾燥的偏東氣流影響，下周初廣東沿岸氣溫稍為下降，預料另一道低壓槽下周中期為華南帶來驟雨及雷暴。

天文台天文台九日天氣預報。（網頁截圖）

周末降至最低25度 下周三、四有驟雨及幾陣雷暴

天文台九日天氣預報指，明日的氣溫最高，介乎28度至33度，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨。其後氣溫開始下降，周日及下周一（25日及26日）降至最低25度，而下周四（29日）天氣最為惡劣，當日多雲，有驟雨及幾陣雷暴。

2024年6月10日，赤柱正灘舉行國際龍舟錦標賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

端午節最高氣溫31度 部份時間天色明朗

端午節（31日）將至，當日氣溫介乎27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，降雨概率為中低。即當日氣溫不算酷熱，陽光也不太猛烈，為適合觀賞龍舟的好天氣。