酷熱天氣警告｜西貢最熱錄33.5度　天文台料未來一周最高32至33度

天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。同時，雷雨正影響廣東西部及廣東內陸，天文台已於今日（18日）下午2時許發出酷熱天氣警告，本港各區氣溫普遍上升至31度左右，最高達33度。



天文台又指，本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，局部地區有驟雨。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹輕微至和緩偏南風。展望未來數日天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



天文台於今日（18日）下午2時許發出酷熱天氣警告，提醒市民戶外活動慎防中暑。(資料圖片/梁鵬威攝)

天文台於今日（18日）下午2時許發出酷熱天氣警告，提醒市民戶外活動慎防中暑。(資料圖片/梁鵬威攝)

天文台於今日（18日）下午2時許發出酷熱天氣警告，提醒市民戶外活動慎防中暑。(資料圖片/梁鵬威攝)

天文台於今日下午2時許發出酷熱天氣警告，根據天文台於下午2時半發出的各區氣溫資料顯示，本港多區普遍錄得31至32度高溫，其中西貢、流浮山及長洲最熱，分別為33.4度、33.5度及33.3度。

衞生署衞生防護中心提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。

天文台預測，一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，預料高空擾動會在本週中期為廣東帶來驟雨及雷暴。隨着高空擾動遠離，接近週末該區天氣酷熱。一道低壓槽會在本週後期在華中形成，並在週末期間靠近華南沿岸，為該區帶來驟雨。

根據天文台九天天氣預報，周一（19日）及周三（21日），氣溫介乎27至32度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有光及炎熱；周二及周三（21日）局部地區有雷暴。周四（22日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣溫達33度。

周五（23日）至下周二（27日）連續5日都有幾陣驟雨，日間炎熱，氣溫介乎27至32度，其中下周日（25日）及下周一（26日）局部地區有雷暴，氣溫稍跌至介乎25至29度。

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