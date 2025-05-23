天文台預報｜明日炎熱局部有雷暴　端午節有驟雨　下周初氣溫稍降

【明日的天氣／天文台／酷熱酷熱警告】酷熱天氣警告繼續生效。天文台指，今日(23日) 正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。此外，與低壓槽相關的雷雨正影響廣東，預料該低壓槽會在今晚靠近沿岸地區。下午短暫時間有陽光及酷熱。稍後局部地區驟雨較多及有雷暴。吹和緩偏南風，今晚轉吹偏北風。



天文台展望: 明日(24 日)有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。隨後兩三日短暫時間有陽光，氣溫稍為下降。下星期三及星期四驟雨較為頻密及有雷暴。



天文台表示，今日(23日)正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。

天文台表示，今日(23日)正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。(香港01記者攝)

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下周中期料有大驟雨及狂風雷暴

受一道低壓槽影響，華南沿岸明日有幾陣驟雨及雷暴。而一股偏東氣流會在隨後兩三日影響廣東沿岸，該區驟雨逐漸減少，氣溫稍為下降。預料另一道低壓槽會在下周中期為華南帶來大驟雨及狂風雷暴，該低壓槽會在下周後期於南海北部一帶徘徊，該區仍有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月23日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

端午節大致多雲有幾陣驟雨 最高30度

根據天文台九天天氣預報，明日（24日）有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫有陽光及炎熱，料介乎26至32度。本周日（25日）及下周一（26日）吹東至東北風4級，有驟雨，短暫時間有陽光，均氣温稍降至介乎 25至30度。

下周二（27日）短暫時間有陽光，料介乎26至30度。下周三(28日) 吹東至東南風4 級，初時離岸及高地間中5級。有驟雨及幾陣狂風雷暴。

圖為天文台5月23日預報未來九天最低及最高氣温。下周三(28日)及四(29日) 氣温稍回落。(天文台網頁圖片）

下周四(29日)轉吹南至西南風3 至4 級，同樣有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。兩日的氣温料介乎26至29度。

下周五( 30日) 及下周六(31日)端午節，均大致多雲，有幾陣驟雨。料介乎26至30度。

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