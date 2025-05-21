酷熱天氣警告｜大埔上水錄34度或以上高溫　周四周五市區或達33度

香港天文台今日（21日）上午11時45分發出酷熱天氣警告，預料今日天氣酷熱，提醒市民應慎防中暑。截至中午12時，市區最高氣溫、即尖沙咀天文台總部錄得最高氣溫31.9度，新界北區更有多區達到甚至超逾34度，包括大埔及上水。



天文台預料今日下午部份時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨，展望未來一兩日部分時間有陽光，日間酷熱，周四及周五（22及23日）市區最高氣溫或達33度，到周末會有幾陣驟雨，漸轉吹和緩東北風，下周初氣溫稍為下降。



天文台於今日（21日）發出酷熱天氣警告，提醒市民戶外活動慎防中暑。(資料圖片/梁鵬威攝)

天文台於今日（21日）發出酷熱天氣警告，提醒市民戶外活動慎防中暑。(資料圖片/梁鵬威攝)

天文台於今日（21日）發出酷熱天氣警告，提醒市民戶外活動慎防中暑。(資料圖片/梁鵬威攝)

受一道低壓槽下周中期影響天氣轉不穩 下周三起有幾陣雷暴

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日為南海北部帶來大致良好天氣，廣東沿岸天氣酷熱，而一道低壓槽會在星期六靠近華南沿岸，該區有幾陣驟雨。天文台指，受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸氣溫稍為下降，預料另一道低壓槽會在下周中期影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

天文台5月21日上午更新九天天氣預測，周四（22日）及周五（23日）市區最高氣溫或達33度。（天文台網頁截圖）

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