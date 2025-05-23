「調低溫度VS調大風量」哪方法涼得較快？日本冷氣廠分享正確答案

炎炎夏日，高溫讓人汗流浹背，許多人紛紛開啟冷氣狂吹；然而，面對可能高漲的電費，不少民眾開始尋找省電秘訣，儘管台電建議將冷氣溫度設定在26至28度並搭配電風扇使用，但仍有許多人感到不夠涼爽，事實上，只需按下遙控器上的一個按鈕，就能兼顧降溫與節電，連日本空調大廠富士通都認證。



這個「矛盾大對決」想必很多人都想知道答案！（按圖了解）



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一名網友在Threads發文提問，「最近真的熱到受不了，台電說吹27度、28度搭配電風扇就會很涼，但我根本感受不到涼還是覺得蠻熱的，到底是怎麼樣可以吹這個溫度又覺得很涼啦」。

發文曝光後引發網友熱議：

．「但我27度加上風量最大+電風扇完全可以，每個月電費不用400元欸」

．「真的還蠻熱的，我是都開25度不用這麼省，現在都一級變頻冷氣很省的」

．「個人覺得25度最舒適，28度乾脆不要開」

．「我也是，27度房間還是好熱」



面對民眾在設定建議溫度下仍感到不夠涼爽的問題，空調大廠富士通在官網上分享一個冷氣遙控器的節電秘訣，富士通建議，在調低溫度之前，先將風量調大，因為相較於降低溫度，增加風量更加省電且節能，同時搭配電風扇使用，體感溫度會有明顯下降。

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》曾進行實測，比較兩間36度高溫房間的降溫效果，第一間房設定為18度低溫，第二間則是28度但將風量調到最大，結果發現，18度低溫房間需要7分鐘才能讓體感溫度下降，而28度高風量房間僅需2分鐘就能感受到明顯降溫。

另一個日本節目《ひるおび》也曾邀請冷氣製造商大金工業的專家重政周之，親身示範降低溫度和調高風量兩種冷氣使用方式的差異，結果顯示，降低溫度不僅耗電，冷房效果也不如大風量來得有效。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】