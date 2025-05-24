天文台｜明日短暫陽光氣温稍降　下周三、四驟雨頻密及有雷暴

【明日的天氣／天文台／酷熱酷熱警告】天文台今日(24日) 表示，與低壓槽相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港下午港島錄得超過20毫米雨量。預測明日(25日)大致多雲，有一兩陣驟雨。明早最低氣溫約24度。下午部分時間天色明朗，最高氣溫約29度。吹和緩北至東北風。



天文台展望 : 隨後一兩日早上稍涼，部分時間天色明朗。下星期三及星期四驟雨較為頻密及有雷暴。下周六(31日)端午節，根據天文台九天天氣預報，預料當日有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，介乎26至30度。



天文台今日(24 日)表示，與低壓槽相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。預測本港地區大致多雲，有幾陣驟雨。(香港01 記者攝)

天文台今日(24日)預測本港大致多雲，有幾陣驟雨。(香港01 記者攝)

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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下周三及四天氣不穩定 有大驟雨及狂風雷暴

偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區高溫天氣稍為緩解。隨著一道低壓槽在下周中期為華南帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下周後期於南海北部一帶徘徊，該區仍有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至5月24日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

低壓槽下周中期為華南帶來大驟雨及狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）局部地區有驟雨，短暫時間有陽光，料介乎24至29度，最高及最低氣温均較天文台日前預測微降1度。

下周一(26日）吹東至東北風4級，離岸間中5級，日間部分時間天色明朗、初時局部地區有驟雨，氣温維持 24至29度。下周二（27日）吹東風4級，離岸5級，短暫時間有陽光，料介乎25至30度。

下周三(28日) 及下周四(29日)天氣不穩定，下周三吹東至東南風4 級，離岸5級，高地間中6級。有幾陣驟雨及狂風雷暴。驟雨也較多。下周四吹南風4級，漸轉東北風4級，均有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。一連兩天氣温料介乎25至28度。

天文台5月24日預報未來九天最低及最高氣温。下周三(28日)及四(29日) 氣温回落。(天文台網頁圖片）

端午節大致多雲有幾陣驟雨 最高30度

下周五(30 )起隨後數天，均有驟雨，短暫時間有陽光。最低氣温由25度、逐日上升至再下個周一(6月2 日)的28度。最高氣温回升至30度或以上。

其中下周六(31日)端午節，吹東至東南風４級，初時離岸間中5級，有幾陣驟雨。料介乎26至30度。