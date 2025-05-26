天氣｜今早稍涼市區約24度　初時局部有驟雨　 周三四有狂風雷暴

【天氣／天文台／狂風雷暴】一道廣闊雲帶正覆蓋華南，天文台指本港今早（5月26日）天氣稍涼，氣溫普遍較昨日低一兩度。天文台預測，本港今日大致多雲。初時局部地區有驟雨。早上市區最低氣溫約24度，日間部份時間天色明朗，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東至東北風。



天文台展望，明日（27日）短暫時間有陽光。星期三（28日）天氣漸轉不穩定，稍後及星期四（29日）驟雨較為頻密及有雷暴。



圖為截至5月26日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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低壓槽逐漸移近

天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。預料偏東氣流會在星期三被一股偏南氣流取代，同時，一道低壓槽會向南逐漸移近華南沿岸，星期三稍後及星期四該區有大驟雨及狂風雷暴。而該低壓槽會在本周後期於南海北部一帶徘徊，該區會有幾陣驟雨。

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月26日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

端午節有驟雨最高30度 下周日起連日炎熱

根據天文台九天天氣預報，明日（27日）短暫時間有陽光，料介乎25至30度。周三（28日）至下周三（6月3日）均有驟雨，周三及周四（29日）有狂風雷暴。其中周三稍後驟雨較多，周四雨勢有時頗大，分別最高29度及28度。

周五（30日）短暫時間有陽光，初時有幾陣驟雨，與周六（31日）端午節均最高30度。其中端午節有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗。下周日（6月1日）至下周二均有幾陣驟雨，天氣炎熱，其中下周日最高31度，下周二（6月2日）及周三均介乎28至32度。