極端天氣｜發展局鎖定11地點超前部署應對暴雨　下周二提交文件

為加強應對極端天氣，土木工程拓展署及渠務署去年底分別完成有關本港防洪管理及沿岸災害的研究，並分別於全港15個地區進行雨水排放系統改善工程，及在26個沿岸地區進行防風暴潮改善工程。發展局發言人預計，有關工程可以應付比2023年特大暴雨多一成的雨量，以及山竹、天鴿級數颱風帶來的風暴潮。當局並已鎖定11個到本世紀中期或有較大風險的地點，作「超前部署」陸續改善防洪設施。



當局預計，就本世紀中而言，氣候變化為本港沿岸地區帶來的水浸風險屬於可管控的程度，至於本世紀末，當局預期現時的策略大致仍可管控水浸風險。發展局將於下周二會向立法會提交應對極端天氣防洪管理及海岸策略文件，並簡介本港在氣候變化下，長遠的防洪和海岸管理綜合措施。



2023年9月，本港出現特大暴雨，多區出現嚴重水浸。（資料圖片／李家傑攝）

2018年颱風「山竹」襲港。(資料圖片)

2017年8月，颶風「天鴿」吹襲本港。（資料圖片）

本港現時每年平均降雨量約為2,400毫米，其中八成於5月至9月，因此強降雨一直是本港一大挑戰。渠務署於2022年起進行防洪管理研究，預計到本世紀末，全球海平面及本港雨量將顯著上升，因此研究制定出綜合防洪管理策略，並為全港檢視及制定雨水排放整體計劃。

渠務署正在全港進行15項雨水排放系統改善工程，預計會在2030年底前陸續完成。（立法會文件截圖）

署方指，雨水排放整體計劃已審視各區的雨水排放設施，並因應不同地勢特點及限制，以截流、蓄洪及疏浚方式，在全港進行15項雨水排放系統改善工程，包括興建蓄洪池、雨水排放隧道等，地點包括黃大仙、柴灣、觀塘等，預計會在2030年底前陸續完成；相關工程耗資逾170億元。

因應2023年9月的特大暴雨，渠務署亦已更新《雨水排放系統手冊》，把至本世紀中200年重遇期的設計降雨量提升至每小時172毫米，較當時的150多毫米高出一成多。

2018年超強颱風「山竹」吹襲本港期間，各區多處水浸。（資料圖片／盧翊銘攝）

2018年超強颱風「山竹」吹襲本港期間，各區多處水浸。（資料圖片／盧翊銘攝）

土木工程拓展署2022年起，在本港26個沿岸低窪或當風住宅地區，進行沿岸改善工程，並計劃在另外11個沿岸地區作「超前部署」。（立法會文件截圖）

至於每年都會侵襲本港的颱風，土木工程拓展署去年底亦完成了海岸管理計劃研究，分析氣候變化下風暴潮、風浪和海平面上升對本港沿岸地區的影響。署方估計，以現時保留現有海岸線的「不干預」策略及維持現有海岸防線或提升防禦能力的「堅守防線」 策略，就本世紀中期而言，本港沿岸地區的淹浸風險屬於可管控的程度，至本世紀末則屬「大致仍可管控」的程度。

26處低窪水浸黑點加設防洪牆等 最遲2027年完成

另外，土拓署在2021年進行的另一項研究，則識別了本港26個沿岸低窪或當風住宅地區，包括杏花邨、大澳、西貢等，並在2022年起斥資約3億元進行沿岸改善工程，包括加設防洪牆、可拆式擋水板、擺動式閘門等，當中16個地區已加設，其餘最遲會於2027年全部完成。

發展局預計，工程完成後，各沿岸地區將有力應對山竹、天鴿級數颱風帶來的風暴潮。署方又計劃在另外11個預計會在本世紀中出現問題的沿岸地區作「超前部署」，進行有關工程。

土拓署預計，在全球很高溫室氣體排放情景下，大澳在接近本世紀末時，有機會受到颱風的較大影響。（資料圖片）

土拓署預計，在全球很高溫室氣體排放情景下，鯉魚門在接近本世紀末時，有機會受到颱風的較大影響。（資料圖片／蘇煒然攝）

署方並指，在全球很高溫室氣體排放情景下，大澳和鯉魚門兩個低窪地區在接近本世紀末時，有可能受到颱風的較大影響，故署方已實施應變和管理措施，以緩減沿岸水浸風險，並計劃在本世紀中後，審慎觀測氣候變化的長遠發展，以決定長遠措施。

當局下周二將會向立法會發展事務委員會提交有關研究和文件，並簡介本港在氣候變化下，長遠的防洪和海岸管理綜合措施。