天文台｜本周三四有狂風雷暴　橫跨端午節連續8天有雨　下周炎熱

【天氣／天文台／雷暴】天文台今日（26日） 表示，本港今早天氣稍涼，氣溫普遍較昨日低一兩度，大致多雲。日間部分時間天色明朗，吹和緩至清勁東至東北風。



到本周中期，星期三及四有大驟雨及狂風雷暴，橫跨星期六端午節，至下星期三仍然有驟雨。天文台預計端午節26至29度，最高氣溫預測較早前調低1度，到星期日起天氣炎熱，最高氣溫重上3字頭。



天文台預測，本港今日（5月26日）大致多雲。（資料圖片/李家傑攝）

天文台預測，本港今日（5月26日）大致多雲。（資料圖片/李家傑攝）

端午節氣溫介乎26至29度，有一兩陣驟雨。（資料圖片/廖雁雄攝）

今早天氣稍涼 全日大致多雲

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸，本港今早天氣稍涼，氣溫普遍較昨日低一兩度。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南地區。本港地區今日天氣預測為大致多雲，日間部分時間天色明朗，吹和緩至清勁東至東北風。

展望明日（27日）短暫時間有陽光，一股清勁的偏東氣流將在今明兩日影響廣東沿岸，天氣維持在24至29度之間。

星期三、四會有大驟雨及狂風雷暴，外出記得帶備雨具。（資料圖片/梁鵬威攝）

星期三四有大驟雨及狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，偏東氣流會在明日（27日）繼續影響廣東沿岸。而一道低壓槽會在星期三於華中形成並向南移動，星期三（28日）稍後及星期四（29日）華南有驟雨及狂風雷暴。

該兩天的氣溫介乎25至29度，星期三吹東至東南風4級，離岸5級，高地間中6級。星期四繼續多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。當日吹南風4級，漸轉東北風4級。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至5月26日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

星期三起連續8天有雨

天文台預計低壓槽會在本週後期移入南海北部，同時一股達強風程度的偏東氣流會影響廣東沿岸，該區驟雨減少。天文台預料，一股西南氣流會在下週初為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，亦即由星期三起連續8天，至下星期三（6月4日）都會下雨。

端午節氣溫介乎26至29度，有一兩陣驟雨。（圖片來源：香港旅遊發展局網頁）

端午節氣溫預測調低1度 周日炎熱重上3字頭

根據最新九天天氣預報，星期六（5月31日）端午節最高氣溫較早前預測調低1度，預測當日介介26至29度，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗。

隨後星期日起，最高溫重上3字頭，徘徊在31、32度。天文台預計部份或短暫時間有陽光，天氣炎雨，並有幾陣驟雨。

天文台5月26日預報未來九天最低及最高氣温。（天文台網頁圖片）

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼

