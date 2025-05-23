天文台料周六分區高達33度　家中冷氣不凍？一堆人做錯出風口設定

天文台｜截至今日（23日）下午12時30分，天文台酷熱天氣警告仍然生效！天文台預料，廣東沿岸受偏東氣流影響，本港隨後兩三日驟雨逐漸減少，氣溫稍為下降，但天文台分區預測顯示，明日（24日）下午2時，料有3個分區高達33度。



天氣酷熱，冷氣又是時候出動！開冷氣時不少人都習慣將出風口朝下，讓冷風直接吹向自己或房間，但原來這樣做大錯特錯！台電曾提醒大家，做對一個設定，不但可令冷氣涼得更快而且更省電。



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天文台料周六（24日）氣溫高達攝氏32度。（天文台官網截圖）

天文台料周六9個地區高達攝氏32度

天文台九天天氣預報顯示，受偏東氣流影響，廣東沿岸隨後兩三日驟雨逐漸減少，氣溫稍為下降，但明日氣溫仍會高達攝氏32度。

天文台分區預測顯示，明日下午2時，本港有多達9個地區氣溫高達攝氏31度。其中上水、流浮山、長洲更高達攝氏33度。此外，天文台亦預料下周中期，一道低壓槽將為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，氣溫屆時會稍降。

天文台料，上水、流浮山、長洲於周六（24日）下午2時氣溫高達攝氏33度。(天文台官網截圖）

天氣仍然酷熱，冷氣又是時候出動！開冷氣時不少人都會將出風口朝下，讓冷風直接吹向自己或房間。不過，台電曾於官方Facebook貼文提醒大家，開冷氣時宜將吹風口向上吹，這樣做不但可以讓房間更快變冷，而且更加省電。

貼文推出後，令不少網友感到納悶。有網友認為，冷空氣往下，熱空氣往上，因此冷氣機出風口應該往下吹，不理解為何要往上吹熱空氣；也有網友認為，冷氣機掛在高處，還有導風板擋住，所以往上吹不會令房間更快變冷。到底箇中原理又是什麼？

冷氣出風口往上 冷空氣散佈更均勻

台電解釋，由於熱空氣上升、冷空氣下降的原理，在冷氣製冷時出風口朝上，吹出來的冷空氣便會往下沉，能讓冷空氣散佈得更均勻，加速室內降溫。

此外，開冷氣時還應搭配電風扇使用，這樣不但可提升室內空氣循環和流通的速度，讓室內空間冷得更快，還可以減少冷氣壓縮機運轉時間，從而節省用電量。

在冷氣製冷時出風口朝上，吹出來的冷空氣便會往下沉，能讓冷空氣散佈得更均勻，加速室內降溫。（Facebook@台電電力粉絲團）

冷氣溫度設定26至28度 調高1度更省電

如果想又涼快又省電，台電還提醒，除了每2-3周洗一次濾網之外，也可在開冷氣前先開窗通風，令室內空氣更清新。此外，冷氣調高1度可節省6%電力，台電建議大家可以將冷氣溫度設定成26度至28度。

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