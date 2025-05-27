天氣｜今日大致多雲最高29度　明日有幾陣驟雨　與周四有狂風雷暴

【天氣／天文台／狂風雷暴】 天文台預測，本港今日（5月27日）大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁東風。天文台展望，明日（28日）有幾陣驟雨，稍後至星期四（29日）初時雨勢較為頻密。隨後一兩日驟雨減少，風勢頗大。



圖為截至5月27日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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低壓槽形成逐漸移近

天文台指出，偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。而一道低壓槽會在明日於華中形成並向南移動，明日稍後至星期四華南有驟雨及狂風雷暴。該低壓槽會在本周後期移入南海北部，同時一股達強風程度的偏東氣流會影響廣東沿岸，該區驟雨減少。預料一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月27日清晨5時25分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

端午節有驟雨最高30度 下周日起連日炎熱

根據天文台九天天氣預報，明日（28日）至下周三（6月4日）均有驟雨，明日及周四（29日）並有幾陣狂風雷暴。其中，明日有幾陣驟雨，且稍後驟雨較多，最高29度；周四初時雨勢較為頻密，最高28度。

周五（30日）及周六（31日）端午節均介乎26至29度。其中端午節大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗。下周日（6月1日）至下周三均炎熱及有幾陣驟雨，其中下周日最高31度，下周一至周三均介乎28至32度。