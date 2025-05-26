端午節｜冷與熱之間形成「龍舟水」　天文台料周三周四「倒水」

【明日的天氣／天文台／端午節天氣／扒龍舟／低壓糟／雷暴】端午節將至，「龍舟水」將為本港帶來驟雨天氣。天文台預測本周三（28日）至下周初，本港都有驟雨；其中周三稍後有幾陣狂風雷暴，到周四（29日）初時雨勢較為頻密。



天文台解釋，每逢端午節前後的日子，氣候上北方冷空氣活動會逐步減弱，同時也是南海西南季候風爆發之時。當弱冷空氣及暖濕西南風在華南上空「角力」，兩者的匯聚會觸發對流並為該區帶來廣泛的降雨，亦即「龍舟水」。



天文台預測明日（27日）天氣將是暴風雨前最佳，氣溫介乎25至29度，吹東風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。



本周六（31日）將是端午節。（資料圖片／廖雁雄攝）

本周六（31日）將是端午節。（資料圖片／廖雁雄攝）

本周六（31日）將是端午節。（資料圖片／廖雁雄攝）

上周高溫後轉較涼及較乾燥

天文台科學主任（林家輝 范文熙 胡灼權）今日（26日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表一篇題為《端午節前的「龍舟水」》文章。文中提到，過去數日，本港天氣變化比較快，在偏南氣流及高空反氣旋的影響下，廣東沿岸上星期出現了高溫天氣。

天文台於上星期三（21日）發出了酷熱天氣警告並維持至星期五（23日），本港氣溫普遍上升至33度或以上，而一道低壓槽在上周五晚間橫過廣東沿岸並帶來雷雨。受隨後較涼及較乾燥的偏東氣流影響，剛過去的周末本港高溫天氣有所緩解，驟雨亦減少。

廣東沿岸上星期出現了高溫天氣，本周初轉為較涼。（天文台網頁圖片）

弱冷空氣及暖濕西南風在華南上空「角力」帶來「龍舟水」

文章並指，每逢五至六月，即端午節前後的日子，氣候上北方冷空氣活動會逐步減弱，同時也是南海西南季候風爆發之時。當弱冷空氣及暖濕西南風在華南上空「角力」，兩者的匯聚會觸發對流並為該區帶來廣泛的降雨，這亦是所謂「龍舟水」的由來。

歐洲電腦模式預測，低壓槽會在星期四初時橫過廣東沿岸。（天文台網頁圖片）

低壓槽周三至周四橫過華南沿岸 帶來驟雨及狂風雷暴

天文台預料，華南將在本周三、四（28及29日）迎來一次「龍舟水」降雨過程。一道低壓槽會在星期三於華中形成。隨着低壓槽向南移近華南沿岸，該區會轉吹偏南風，大氣低層水汽增多。

同時，高空西風槽亦會加深，槽前伴有高空輻散，加強氣流抬升。有助強對流發展，屆時廣東沿岸天氣漸轉不穩定。預料低壓槽會在星期三稍後至星期四橫過華南沿岸，並為華南帶來驟雨及狂風雷暴。

天文台5月26日下午4時半更新九天天氣預報，料端午節前後天氣變化多端。（天文台圖片）

各電腦模式預測強降雨影響的區域有所不同

但天文台指，各電腦模式預測西風槽的深淺和低渦的位置有分歧，以致強降雨影響的區域有所不同。有部分模式預計強降雨區較接近珠江口，部分模式則預計強降雨區集中在廣東內陸及東部。

天文台指，電腦模式預測星期三及星期四強降雨的位置仍有分歧。（天文台網頁圖片）

今年端午節氣溫異於平常

文章又指，氣候上，端午節本港天氣一般較為炎熱，平均最高氣溫約31度，但預料今年情況稍有不同，隨著上述的低壓槽繼續南移至南海北部，星期五（30日）及星期六端午節（31日）廣東沿岸會受一股達強風程度的偏東氣流影響，驟雨減少。由於風勢頗大，感覺會較為涼快，氣溫料介乎26至29度。

至下周初，當廣東沿岸轉受西南氣流影響，天氣才會變得炎熱，亦有幾陣驟雨。

總括來說，預料本港星期三開始有幾陣驟雨，稍後至星期四初時雨勢較為頻密。天文台呼籲市民出門或進行戶外活動前，應留意天文台發佈的最新天氣消息。