天氣｜今午驟雨較密及有雷暴　局部地區較大雨　明與端午節頗大風

【天氣／天文台／狂風雷暴】 與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東，同時一股偏東氣流影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港今日（5月29日）大致多雲，有幾陣驟雨。下午驟雨較為頻密及有幾陣雷暴，局部地區雨勢較大。最高氣溫約28度。吹和緩東至東南風，今晚漸轉吹清勁東風。



天文台展望，明日（30日）及端午節（31日）仍有幾陣驟雨，風勢頗大。下周初部份時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。



圖為截至5月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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將受強風程度偏東氣流影響

天文台指出，隨著低壓槽移入南海北部，未來一兩日廣東沿岸驟雨減少。同時，一股達強風程度的偏東氣流會影響該區。預料一股西南氣流會在下周初於華南沿岸逐漸建立並為該區帶來炎熱及有驟雨的天氣。而另一道低壓槽會在下周中期靠近華南。

▼5月15日天晴炎熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月29日清晨5時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周初炎熱 下周二至周四有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周五（6月6日）均有驟雨，明日及端午節均最高29度，大致多雲，日間部份時間天色明朗。 下周日（6月1日）部份時間有陽光及有幾陣驟雨，介乎27至31度。

下周一（6月2日）及下周二（3日）均天氣炎熱，部份時間有陽光及有幾陣驟雨，同介乎28至32度。 下周二至下周四（5日）局部地區有雷暴，最高氣溫從下周二最高32度，逐日回落至下周四的最高30度。下周五仍局部地區有驟雨，部份時間有陽光及炎熱，最高32度。