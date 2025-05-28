天文台特別提示：強雷雨區未來一兩小時東移　或繼續影響本港南部

【明日的天氣／天文台／低壓槽／雷暴／端午節】天文台5月28日（星期三）晚上10時45分出特別天氣提示，指與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶，並可能會在未來兩三小時影響本港，提醒市民留意天氣變化。天文台於29日（星期四）凌晨再發提示，稱強雷雨區料在未來一兩小時向東緩慢移動，並有機會繼續影響本港南部。



天文台表示低壓槽會在5月29日（星期四）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測氣溫介乎25至28度，吹東南風3至4級，晚上轉東風4至5級；多雲，有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大。



5月29日星期四天氣

【01:05】天文台：與低壓槽相關的強雷雨區持續影響香港西南部水域，預料會在未來一兩小時向東緩慢移動，並有機會繼續影響本港南部。

5月29日晚上00:18雷達圖顯示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴影響大嶼山以南內地海域。（天文台圖片）

5月28日整日天陰陰，間中有微雨，有遊客如常在尖沙咀海旁打卡看風景。（廖雁雄攝)

5月28日整日天陰陰，間中有微雨，有遊客如常在尖沙咀海旁打卡看風景。（廖雁雄攝)

5月28日整日天陰陰，間中有微雨。（廖雁雄攝)

5月28日晚上22:42雷達圖顯示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。（天文台圖片）

5月28日星期三天氣

【23:15】天文台發出雷暴警告，有效時間至明日凌晨2時正。

【22:45】天文台：與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶，並可能會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【21:55】澳門氣象局發出雷暴警告，有效時間至明日凌晨0時30分。

【21:50】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強。

【20:45】澳門氣象局發出特別天氣信息：預料未來半小時將有雨區影響及相鄰地區，請市民留意。

【17:30】澳門氣象局：受一道低壓槽影響，預料本澳驟雨漸轉頻密及有雷暴，明日雨勢有時頗大。請市民留意本局最新天氣提示及警告，適時調整出行安排。

低壓槽一個接一個 下周中期再靠近華南

天文台表示，一道低壓槽會在明日（29日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨着該低壓槽移入南海北部，隨後一兩日廣東沿岸驟雨減少；同時一股達強風程度的偏東氣流會影響該區。

天文台預料一股西南氣流會在下周初於華南沿岸逐漸建立並為該區帶來炎熱及有驟雨的天氣，而另一道低壓槽會在下周中期靠近華南。