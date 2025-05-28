天文台｜明日有雷暴　端午節驟雨減但風勢頗大　下周炎熱30度以上

【天氣預報／天文台／明日的天氣/狂風雷暴/端午節】 一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，驟雨影響該區。此外，天文台預料現時位於華南北部的低壓槽會在今日稍後靠近沿岸地區。預測本港今日(28日)大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。吹和緩東至東南風，初時風勢清勁，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望明日(29日 )間中有驟雨。星期五30日）及端午節（31日）驟雨逐漸減少，但風勢頗大。下周初部份時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。



天文台預測本港今日(28日)有幾陣驟雨及雷暴，下午時份尖沙咀海旁天色昏暗，黑雲滿布。(廖雁雄攝)

天文台預測本港今日(28日)有幾陣驟雨及雷暴，下午時份尖沙咀海旁天色昏暗，黑雲滿布，亦有驟雨。(廖雁雄攝)

尖沙咀下午有驟雨，無帶備雨具的遊人用衣物擋雨。(廖雁雄攝)

在尖沙咀的遊人趁天氣未轉壞之際、打卡留倩影。(廖雁雄攝)

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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低壓槽下周中靠近 本港局部地區有雷暴

天文台表示，現時影響廣東北部的低壓槽會逐漸靠近沿岸地區、並於明日為該區帶來驟雨及雷暴。隨着該低壓槽移入南海北部，隨後一兩日廣東沿岸驟雨減少。同時，一股達強風程度的偏東氣流會影響該區。預料一股西南氣流會在下周初於華南沿岸逐漸建立並為該區帶來炎熱及有驟雨的天氣。預料另一道低壓槽會在下周中期靠近華南。

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月28日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

端午節最高29度 部分時間天色明朗

根據天文台九天天氣預報，明日（29日）至下周五（6月6日）均有驟雨，明日間中驟雨及有幾陣狂風雷暴。其中，明日至周六（31日）端午節均最高29度，端午節大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗。吹東風4至5級，離岸及高地間中6 級，漸轉東南風4級。天文台預測驟雨減少，但風勢頗大。

下周日（6月1日）至下周五均炎熱及有幾陣驟雨，其中下周日最高31度，下周一(6月2日)至周二(6月3 日)均介乎28至32度。下周二至下周五均局部地區有雷暴。下周三至下周五，料最低氣温均27度，最高則達30度或以上。