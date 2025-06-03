天文台｜5月天氣較炎熱　雨量僅正常28%　3至5月有紀錄第五暖春季

天文台回顧5月的天氣，指較正常少雨，雨量僅為正常值的28%。5月亦較正常炎熱，最低、最高及平均氣溫均較正常值高，分別為25.5度、30度及27.2度。雖然天氣漸趨炎熱，5月沒有熱帶氣旋在南海及北太平洋西部出現。



今年首5個月春季雨量亦較少，僅為正常值的35%。3至5月春季較正常溫暖，平均最高氣溫26.7度，是有紀錄以來第五高，平均氣溫23.7度則是第八高。



5月較正常炎熱，最低、最高及平均氣溫均較正常值高。（資料圖片/梁鵬威攝）

天文台回顧5月的天氣，指較正常少雨，雨量僅為正常值的28%。（資料圖片/梁鵬威攝）

天文台回顧5月的天氣，指較正常少雨，雨量僅為正常值的28%。（資料圖片/梁鵬威攝）

5月香港較正常少雨及炎熱

天文台表示，主要由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，上月香港較正常少雨，全月總雨量為81.6毫米，只有正常值290.6毫米的約28%。

5月亦較正常炎熱，平均最低氣溫25.5度、平均最高氣溫30.0度及平均氣溫27.2度，較其各自正常值高1.0度、1.2度和0.9度，分別是有紀錄以來5月份的第八高、第九高及第十高。

天文台表示，主要由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，上月香港較正常少雨。（資料圖片/陳永武攝）

今個春季較正常溫暖 首5個月雨量少

本年首5個月的累積雨量為207.1毫米，是同期正常值590.9毫米的約35%，是有紀錄以來同期的第八低。

本年3月至5月的春季亦較正常溫暖，平均最高氣溫26.7度及平均氣溫23.7度，分別是有紀錄以來同期的其中一個第五高及其中一個第八高。

５月５日日間短暫時間有陽光，但位於廣東內陸的一道低壓槽逐漸南移，並於當晚及翌日為本港帶來幾陣驟雨，而局部地區有雷暴。圖為5月5日長洲太平清醮。 （資料圖片/梁鵬威攝）

５月５日日間短暫時間有陽光，但位於廣東內陸的一道低壓槽逐漸南移，並於當晚及翌日為本港帶來幾陣驟雨，而局部地區有雷暴。圖為5月5日長洲太平清醮。 （資料圖片/梁鵬威攝）

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+ 10

5月上旬：多雨、低能見度、氣溫下降

▶月初多雲有雨： 1至4日多雲有陣雨，沿岸有霧，能見度較低。

▶低壓槽帶來雷雨： 5日起有低壓槽影響，6日局部地區有雷暴。

▶雨勢集中： 7日雷雨較強，新界多區降雨量大，部分地區超過70毫米。

▶氣溫急降： 11日受冷鋒影響，氣溫降至全月最低的 21.0度，隨後兩日天氣乾燥晴朗。



受廣東沿岸的一股偏東氣流影響，5月13日至15日本港日間炎熱及部分時間有陽光。。（資料圖片/周令知攝）

5月中旬：炎熱轉酷熱，間中有雨

▶日間炎熱： 13至15日日間炎熱，陽光間歇出現。

▶酷熱天氣： 17至18日陽光增多，天氣轉為酷熱。

▶局部驟雨： 19至21日，受高空擾動影響，部分地區有驟雨，隨後天氣再次酷熱。



高空擾動於5月19日至20日影響廣東沿岸，為本港部分地區帶來幾陣驟雨。（資料圖片/李家傑攝）

5月下旬：持續酷熱、局部大雨

▶全月最高溫： 22至23日持續酷熱，5月22日氣溫升至全月最高的 33.0度。

▶雷雨再襲： 23日晚至24日低壓槽帶來驟雨及雷暴，港島多處錄得超過20毫米雨量。

▶雲層覆蓋： 25至26日大致多雲，27日雲層轉薄，部分時間有陽光。

▶月尾驟雨雷暴： 28日起受偏東氣流及低壓槽影響，多區有驟雨及雷暴，部分地區雨勢頗大。



5月28日起受偏東氣流及低壓槽影響，多區有驟雨及雷暴，部分地區雨勢頗大。（資料圖片／黃浩謙攝）