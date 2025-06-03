打風？　天文台：低壓槽上或有低壓區發展　移動路徑及發展存變數

【明日的天氣／打風／天文台／颱風／熱帶氣旋／移動路徑】天文台今日（3日）表示，預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海中部及呂宋附近海域一帶帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，即熱帶氣旋雛型，但其發展速度及移動路徑存在變數。



目前各主要氣象機構的傳統及人工智能對該低壓系統預測結果有極大分歧，當中以全球預報系統（Global Forecast System，GFS）最「進取」，預測會增強為熱帶氣旋直撲香港以東的深圳及惠州一帶。



天文台指本周後期廣東地區驟雨減少，天色好轉，周末至下周初該區日間酷熱，預測下周日及一（8日及9日）日間酷熱，市區最高33度，周日到尖東看國際龍舟邀請賽的市民要留意防曬及保充水份。



近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

受高空擾動影響 明日初時驟雨較多及有幾陣雷暴

天文台今日指出，受高空擾動影響，華南沿岸明日（4日）仍有驟雨及幾陣雷暴。隨着高空反氣旋逐漸增強，本周後期廣東地區驟雨減少，天色好轉，周末至下周初該區日間酷熱。

天文台指與低壓槽相關的驟雨正影響南海北部，本港下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，下午部分時間天色明朗，吹微風，市區氣溫最高30度。

天文台預測明日吹微風2級，漸轉東至東北風4級，離岸5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有幾陣雷暴。周四（5日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫最高29度。

天文台6月3日上午11時半更新九天天氣預報，預測下周初酷熱，暫未見明顯有打風「啟示」。（天文台圖片)

周五起開始升溫 下周日及一日間酷熱最高33度

高空反氣旋逐漸增強，周五起開始升溫，天文台預測周五及周六（6及7日）天氣炎熱，市區回升至最高32度。下周日及一（8及9日）市區將升33度，屬酷熱水平，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。旅發局在周六及周日在尖東舉行國際龍舟邀請賽，前往觀看市民要留意防曬及保充水份。

2025永明香港國際龍舟邀請賽（圖片來源：中國香港龍舟總會網頁）

2025永明香港國際龍舟邀請賽（圖片來源：香港旅遊發展局網頁）

各主要氣象機構暫時預測結果有極大分歧

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期，為南海中部及呂宋附近海域一帶帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展速度及移動路徑存在變數。

目前各主要氣象機構的傳統及人工智能對該低壓系統預測結果有極大分歧。在天文台「地球天氣」網頁，人工智能預報系統「盤古」及「伏羲」均預測該低壓系統不強，「盤古」預測向東移向台灣一帶，而「伏羲」則料向西往海南島一帶。

▼人工智能預報系統「盤古」5月3日中午顯示預測結果▼



人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統5月11日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統5月12日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統5月13日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統5月14日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

▼人工智能預報系統「伏羲」5月3日中午顯示預測結果▼



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）研發的人工智慧氣象預報系統（AIFS）的預測與「盤古」相似，但會較近香港才往東移；其傳統預報系統結果則顯示為一個較弱的低壓系統，料移向廣東西部至海南部一帶。

▼人工智能預報系統「歐中AIFS」5月3日中午顯示預測結果▼



人工智能預報系統「歐中AIFS」預測南海至西北太平洋的低壓系統5月11日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「歐中AIFS」預測南海至西北太平洋的低壓系統5月12日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「歐中AIFS」預測南海至西北太平洋的低壓系統5月13日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「歐中AIFS」預測南海至西北太平洋的低壓系統5月14日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統5月3日中午顯示預測結果▼



向來較「進取」的全球預報系統（GFS）傳統預報結果則顯示下周南海至西北太平洋有兩個熱帶氣旋發展，位於南海的一個有可能近距離在港登陸。不過有關結果未經人手調整，而且距離有超過一周，未來預測結果變動甚大。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統5月3日中午顯示預測結果▼



全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統5月10日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統5月11日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統5月12日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統5月13日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統5月14日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）