夏季天氣預報｜天文台預測氣溫正常至偏高　雨量正常至偏少

【天文台／天氣預測／夏季天氣】踏入夏季，香港天氣逐漸變得炎熱。天文台早前發布今年夏季（6月至8月）的季度預報，在綜合不同氣候模式預報及其他客觀預報指標後，料本港的氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少，不過仍有可能受暴雨及局部地區大雨影響。



6月至8月氣溫正常至偏高：28.4至28.9攝氏度或高於28.9攝氏度

6月至8月雨量正常至偏少：1,101至1,560毫米或少於1,101毫米

天文台估計今年6月至8月期間，本港的氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台估計今年6月至8月期間，本港的氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台︰今年夏季太平洋中部及東部水溫維持接近正常

天文台指出，赤道太平洋中部及東部的海面溫度，在過去一個多月整體接近正常。在綜合最新的海洋觀測資料，以及世界各地多個氣候模式的預測，預料今年赤道太平洋中部及東部的水溫，在夏季維持接近正常。

翻查資料，當赤道太平洋中部及東部的海面溫度異常增高時，將會出現厄爾尼諾現象；若水溫異常偏冷，則出現拉尼娜現象。即可理解為今年本港未必會受到上述兩個現象影響。

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氣候變暖背景下 今年6月至8月氣溫較高機會正常至偏高

天文台又指，在氣候變暖的背景下，香港夏季氣溫有顯著長期上升趨勢，氣溫較高機會出現正常至偏高的情況。

按天文台6月至8月的氣溫級別，低於28.4度屬「低於正常」，28.4至28.9度屬「接近正常」，28.9度以上則為「多於正常」。即今年夏季本港氣溫平均為28.4度以上。

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今年6月至8月雨量較高機會正常至偏少 仍有可能暴雨

天文台綜合考慮最新「ENSO中性」（沒有厄爾尼諾及拉尼娜）狀態的影響、不同氣候模式預報及其他客觀預報指標，預料今年夏季本港雨量較高機會正常至偏少。不過香港仍有可能受暴雨及局部地區大雨影響，市民應為雨季做好準備。

按天文台6月至8月的雨量級別，少於1,101毫米屬「低於正常」，1,101至1,560毫米屬「接近正常」，多於1,560毫米則為「多於正常」。即今年夏季本港雨量或平均低於1,560毫米。