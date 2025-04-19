日本地震警告｜香港天文台、地震專家7問7答解南海海槽大地震迷思

日本政府最新南海海槽大地震風險評估報告，將未來30年日本發生南海海槽大地震的概率從70%提升至80%，加上坊間的一些所謂預言指日本今年7月可能再發生大地震，引起熱議之餘，確實影響港人遊日意欲及安排。有人決定改地點，有人則趁今個復活節長假「去咗先」？



到底日本地震、南海海槽大地震是什麼？今年發生機率真的高？一旦大地震級數有多大？對香港有什麼影響。《香港01》找來香港大學地球科學系助理教授劉昕博士以及香港天文台，以答問方式，從科學角度拆解日本地震、南海海槽大地震的緣起、分析與迷思。



復活節長假期首日的4月18日，不少港人選擇外遊。機場離港大堂人頭湧湧。有往日本的市民稱擔心未來或會發生地震，「所以嗱嗱臨去咗先」。（資料圖片/黃浩謙攝）

專家7問7答解日本大地震迷思

1.南海海槽地震原理是甚麼？

香港天文台：南海海槽位於日本南面海域，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣，當中菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊之下。由於板塊邊界的移動速度不平均，導致移動較慢的部分出現滑移虧損，在板塊的相對運動下，應力會在這些移動較慢的地殼上積聚，當累積的應力超出這兩塊板塊之間的摩擦力所能承受的限度時，積聚的能量便會在短時間內釋放，導致地殼發生震動，即地震。

日本政府最新南海海槽大地震風險評估報告，加上坊間的一些所謂預言指日本今年7月可能再發生大地震，引起熱議之餘也影響港人遊日意欲及安排。（資料圖片／郭梓謙攝)

2.大地震前會有甚麼先兆？

南海海槽5個區域（香港大學地球科學系助理教授劉昕提供）

香港大學地球科學系助理教授劉昕：會先發生輕微的滑動，產生一些非常小的地震，這種地震叫慢地震。慢地震的震級是非常小，可能只有一兩級，是非常小的震級。這些慢地震的發生，以及它在時空上分布的規律，可能會產生一些大地震的先兆，比如說慢地震突然停止了。（如上圖）例如B區C區的很多慢地震突然變得越來越少，這可能是地震硬力積累到一定程度，即將要釋放的一些信號。

香港大學地球科學系助理教授劉昕。

香港天文台：地震前自然界可能出現而又與地震有關的現象稱為地震前兆，有部分是可以通過科學測量，例如地震活動異常、地形變異常、地球物理變化、地下流體的變化等，另有一部分是直接覺察到的地震前兆，比較常見的有，井水急漲急落、動物的習性異常等。要注意的是異常的自然現象並不一定與地震有關。

3.日本將未來30年內再次發生南海海槽大地震機率提高至八成，這些推斷是根據甚麼準則作評估？

南海海槽有數個不同板塊。（天文台網頁）

香港大學地球科學系助理教授劉昕：根據上圖，有幾個不同板塊在南海海槽，菲律賓海板塊會俯衝到日本東南部之下的歐亞板塊。這個俯衝速率大約為每年6厘米，就是說每年6厘米菲律賓海板塊向西俯衝到日本下方，比如大阪、京都、四國島等城市的下方。

這個持續的俯衝，每隔大約100到200年時間就會產生一個比較大的地震，來釋放一些板塊邊界所儲存彈性的能量。 上一次大地震是1944年的東南海地震和1946年的南海地震。從今年開始，未來30年發生大地震的機率是80%，日本當局是基於過去地震和動力學模型相結合的方法來預測地震機率。

香港天文台：針對南海海槽的情況，日本地震調查委員會利用歷史地震作出統計及建立時間預測模型，得出重現週期和地震發生概率。在假設震級的地震未發生前，地震發生概率會隨時間推移增加。由日本的時間預測模型在長期評估中得出南海海槽可能發生的8至9級巨大地震的標準重現週期約為88年。對上一次8級或以上的地震是1946年8.0級昭和南海地震，相距現在已79年。根據2025年日本的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率約75% - 82%。

4.未來一兩年發生地震的機會有多大？

香港大學地球科學系助理教授劉昕：未來一兩年發生大地震的概率非常小。假設這個機率（未來30年80%）均勻分佈，將80%除以30年，分攤後每年地震的機率只有2%多。每年的機率都是個位數，並且低於5%的機率。 如果單看今年或明年，它的機率非常小。

5.南海海槽上發生9.1級淺層地震（最大級別海嘯）機會有多大?

香港天文台：日本於2012年發布南海海槽巨大地震模型檢討會的第二次報告中，針對南海海槽有可能發生但頻率極低的最大級別海嘯（可視作設定的最壞情景），以9.0至9.1級的地震設定海嘯模型，估算南海海槽可能造成的最壞災害，以達至防災效果。

根據日本政府的地震調查委員會報告，自 684 年的白鳳（天武）地震以來約 1400 年間，南海海槽每隔 100 至 200 年便發生 8 級或以上的巨大地震，其中最大的是 1707 年的 8.6 級寶永地震。同時，海嘯沉積物研究亦透露了過去幾千年的地震歷史，顯示大約每300至600年會發生一次規模相當於寶永地震的海嘯。

地震的發生頻率隨震級增加而降低，全球平均每年發生7級或以上的地震約接近二十次，而全球９級或以上的地震則少於一次。

6.南海海槽地震會否影響香港？

香港天文台：A)震感：南海海槽位於日本南面海域，菲律賓海板塊與歐亞板塊的邊緣，距離香港超過2000公里，地震波能量會隨著距離衰減，即使發生巨大地震在港市民亦應難以感受到地震。例如，2011年3月11日，在日本本州以東海域的日本海溝發生了9.0級大地震，但本港並沒有震感。

B) 水位/海嘯：南海海槽距離香港超過2000公里，由於菲律賓群島及台灣島的屏障作用，海嘯經過衍射會減弱，在太平洋產生的海嘯只有少部分能量可進入南海，因此香港受南海海槽地震所造成的嚴重海嘯影響的機會不大。2011年3月11日在日本本州以東海域的日本海溝發生9.0級大地震後，海嘯波在地震發生後約八個小時到達香港，當時香港錄得最高的水位異常為0.2米(屬輕微海嘯)。香港是否錄得顯著的海嘯波要視乎震源位置、震級、地震破裂過程、震源附近地質構造、近岸及海底地形等因素。

海嘯模擬結果顯示若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響。（天文台網站）

香港大學地球科學系助理教授劉昕：如果發生8級或9級地震，首先會影響日本相關區域的沿海區域。 如果真的發生9級地震，在日本沿海的海嘯造成的浪可能達10米以上。地震波基本不可能影響到香港， 但據天文台計算，可能會有由海嘯引發、在一米以內的海浪會傳播到香港。

7.傳言指今年7月日本會發生地震，真的會發生嗎？

香港天文台：據聞網上傳言主要是基於漫畫內容，無法以科學評估。以現今科技，目前還未能預測地震確實的發生時間、震中位置及強度（統稱「地震三要素」）。地震學家只能根據某個地方過去的地震事件、地球物理、地球化學和地質等觀測數據來綜合分析及評估該地區在未來一段年期內發生強烈地震的機率和估計未來可能發生大地震的位置及震級上限。