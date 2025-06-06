打風｜熱帶氣旋料下周生成　天文台預測移向台灣以東不排除入南海

西北太平洋及南中國海今年首個熱帶氣旋料下周生成。天文台今日（6日）作出更明確預測，預料廣闊低壓槽上可能有低壓區，於下周初在菲律賓北部呂宋附近發展，並於下周初移向台灣以東海域至中國東南沿岸一帶，亦不能排除在南中國海發展，但變數相當大。



這與天文台昨日預測較傾向入南海不同，因此九天天氣預報也有修訂，預料受到該熱帶氣旋前方下沉氣流影響，本港明起（7日）會相當炎熱，預測由周日（8日）起市區一連三日日間氣溫升上攝氏33度，新界再高一兩度。



近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

今年至今西北太平洋仍未有熱帶氣旋生成，天文台昨日（5日）預測一個廣闊低壓區會在周末至下周初於呂宋附近海域逐漸發展，有可能向西入南海或向北移向台灣。

不過，天文台今日（6日）作出更明確預測，指高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致良好的天氣，日間酷熱。而一道廣闊低壓槽會在周末期間為南海中部及菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。預料廣闊低壓槽上可能有低壓區在下周初於呂宋附近發展，並於下周中後期大致移向台灣以東海域至中國東南沿岸一帶，亦不能排除有可能在南海發展，但變數相當大。

天文台又指，現時覆蓋中國東南沿岸的高空反氣旋正逐漸增強。正午時分，本港氣溫普遍上升至30度左右。本港地區下午及今晚天氣預測下午部份時間有陽光及炎熱。今晚大致多雲。吹輕微至和緩東南風。展望未來數日大致天晴，漸轉酷熱。下周後期有幾陣驟雨。

今日上午11時半更新九天天氣預報。（天文台圖片)

天文台修訂九天天氣預報 預計氣溫更高

受預測改變影響，天文台的九天天氣預報亦有修訂。預報顯示，本港明日起相當炎熱；下周日（8日）起，更是一連三日熱爆，氣溫介乎28至33度，新界再高一兩度。雖然局部地區有驟雨，但日間酷熱。至下周五（13日）溫度才稍為降低至26度。