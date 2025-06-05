打風｜天文台料廣闊低壓區漸發展　入南海定轉向台灣看預報有啟示

【打風／天文台／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／明日的天氣】西北太平洋今年第一風或將出現。天文台今日（5日）指出，預料一個廣闊低壓區會在周末至下周初於呂宋附近海域逐漸發展，但其發展速度和移動路徑仍存在相當大變數，有可能進入南海及於下周中後期移向華南沿岸，亦有可能在西北太平洋轉向台灣一帶。



天文台今早更新九天天氣預報，預測下周二（10日）起風向變化，會先吹東北風，後轉東風、東至東南風、南至東南風及南風，屬典型有熱帶氣旋在本港以南海域掠過情況，不過風力最高只有5級（清勁）。



內地中央氣象台今日也指出，下周二（10日）前後菲律賓附近海域生成今年第一號颱風概率較高，並可能影響華南沿海地區，但仍需持續關注後期系統演變的不確定性。



近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

周末起熱蒳蒳 下周日及一市區33度

天文台指現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代。受高空反氣旋影響，周末至下周初華南天色大致良好，日間酷熱。

天文台預測明日吹東至東南風3級，市區氣溫介乎26至30度，大致多雲，局部地區有驟雨，日間短暫時間有陽光。

周末起氣溫明顯上升，預測周六（7日）最高32度，部分時間有陽光，天氣炎熱；下到周日及周一（8日及9日）最高33度，日間酷熱，新界再高一兩度，周日大致天晴，但局部地區有驟雨，周一部分時間有陽光，局部地區有驟雨。