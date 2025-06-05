打風｜南海3條件俱備　天文台：低壓區若增強為熱帶風暴將叫蝴蝶

【打風／天文台／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／明日的天氣】西北太平洋及南中國海今年第一個颱風或下周生成，天文台今晚（5日）指出，現時南海至呂宋一帶的海水溫度已達到28度；預料周末至下周初西南季候風將進一步為南海提供充沛的水汽；由於該區垂直風切變將會有所減弱，配合大氣高層輻散，將有利低壓區發展若低壓區增強為熱帶風暴，將可能成為2025年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，其名字將會是「蝴蝶」。



近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

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廣闊低壓區周末至下周初逐潮增強 料襲華南沿岸或轉向台灣一帶

天文台科學主任（林家輝 葉繼豪 麥佩緹 郭于庭 范文熙）今晚在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《化蛹成蝶？》文章，指出受高空反氣旋影響，未來兩三日本港天色將逐漸好轉，下周初日間天氣酷熱；預料一個廣闊低壓區會在周末至下周初於呂宋附近海域逐漸發展，而其發展速度和移動路徑仍存在相當大變數，有可能進入南海及於下周中後期移向華南沿岸，亦有機會在西北太平洋轉向台灣一帶。

6月5日上午8時的衛星雲圖。(天文台圖片)

未來兩三日天色逐漸好轉 下周初日間酷熱

文章指出，過去一兩日，一股清勁的偏東氣流影響廣東沿岸。同時高空擾動與一道低壓槽為南海北部及華南沿岸帶來驟雨和雷暴，多雲有雨的天氣為初夏添上一點涼意。

從今早（5日）的衛星雲圖可見，與高空擾動相關的雲帶仍覆蓋廣東沿岸地區，但南海中部及呂宋海峽一帶受高空反氣旋支配，對流天氣較少；此外西南季候風亦影響南海中南部。

天文台預料高空反氣旋會逐漸增強，並在周末起覆蓋華南沿岸，未來兩三日本港天色將逐漸好轉，下周初日間酷熱。

天文台6月5日下午4時半更新九天天氣預報，預測下周風向變化。（天文台圖片)

「蝴蝶」若生成將成今年西北太平洋及南中國海第一個熱帶氣旋

西北太平洋及南中國海今年至今尚未有熱帶風旋生成（熱帶風暴級或以上），科學主任在文章中指出，未來數日三大有利生成的條件均俱備：

1. 現時南海至呂宋一帶的海水溫度已達到28度；

2.預料週末至下周初西南季候風將進一步為南海提供充沛的水汽；

3.一個廣闊低壓區會影響南海至菲律賓呂宋一帶海域。由於該區垂直風切變將會有所減弱，配合大氣高層輻散，將有利低壓區發展。

文章指若低壓區增強為熱帶風暴，將可能成為今年區內第一個熱帶氣旋，其名字將會是「蝴蝶」（Wutip 蝴蝶，由澳門所提供名稱）。

南海中部水溫達28度或以上。(天文台圖片)

地球天氣網頁提供的星期日（6月8日）850百帕（約1500米高度）的氣流預測，顯示廣闊的氣旋式環流屆時將影響南海至呂宋以東一帶海域。（右）若具備合適條件如充沛水汽及大氣高層輻散，低壓區可能會發展成為熱帶氣旋。(天文台圖片)

電腦預報仍有相當大分歧 入南海港將大風有驟雨 轉向台灣港熱爆

天文台指，現時電腦預報模式對廣闊低壓區的發展速度和移動路徑仍有相當大分歧。

部分電腦模式預測西北太平洋的高空反氣旋位置較西，因此低壓區於南海增強，而另一部分則預測高空反氣旋位置較東，低壓區會在菲律賓以東海域發展。受高空反氣旋的氣流引導，低壓區會向偏北方向移動。

因此視乎發展位置，低壓區有可能進入南海及於下周中後期移向華南沿岸，屆時本地風勢會較強及有驟雨，但該低壓區亦有可能在西北太平洋轉向台灣一帶，屆時本地風力較弱，高溫天氣持續。按照現時評估，兩個截然不同情境發生的可能性仍然不相伯仲。

歐洲中期天氣預報中心預測下週二（6月10日）的熱帶氣旋出現概率預報圖。(天文台圖片)

目前不同電腦預報模式對於低壓系統發展的速度和移動路徑仍有相當分歧。(天文台圖片)

天文台指出，無論如何未來兩三日本港天色將逐漸好轉，下周初日間天氣酷熱；而下周中至後期本港的天氣變化將視乎該潛在熱帶氣旋的發展及移動路徑。提醒市民在計劃戶外活動時，留意天文台的最新天氣預測及使用「我的天文台」應用程式的最新天氣資訊推送服務。

▼人工智能預報系統「盤古」6月5日下午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月5日下午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）「AIFS」6月5日下午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月5日下午顯示預測結果▼



▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月5日下午顯示預測結果▼

