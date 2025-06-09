天文台｜截至下午4時　市區錄得最高34.3度　再創今年最高紀錄

酷熱天氣警告現正生效。天文台指高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，截至（9日）下午4時，本港市區最高錄得34.3度，再創今年最高氣溫紀錄。



天文台預料，明早最低氣溫約28度，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，但稍後局部地區有驟雨。



今日（9日）截至下午4時，天文台錄得市區(天文台尖沙咀總部）最高錄得34.3度。（天文台截圖）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Spanish Dragons SD扮演的「美少女戰士」雖然禮服蒙面俠相助，但仍未能勝出。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Water Vipers powered by afterburnfitness.ca雖然未得得獎，但他們的鵝頭打扮，已令觀眾對加拿大盛產鵝羽絨有深刻印象。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。電影《馴龍記》代表以該戲維京人造型，得到第三名。（梁鵬威攝）

上水最高氣溫達36.4度

今日天氣非常炎熱，酷熱天氣警告現正生效， 多區氣溫錄得超過30度。截止下午3時40分，上水最高氣溫達36.4度，元朗公園則錄得35.9度，濕地公園為35.4度，黃大仙則達35.1度。而市區最高錄得34.3度，打破昨日錄得的最高氣溫33.6度，再創今年最高氣溫紀錄，

天文台提醒市民要預防中暑，避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。天文台又提醒市民，要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品；如有不適，要盡快求醫。

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（天文台截圖）

預計明日最高氣溫約34度 周三繼續酷熱

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來酷熱的天氣，預料明早最低氣溫約28度，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，但稍後局部地區有驟雨。吹微風，明日稍後轉吹和緩東至東北風。展望星期三仍然酷熱，有幾陣驟雨。本週後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪。

另外，高溫亦會在內陸地區觸發驟雨及雷暴。天文台指，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，本週中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，但熱帶氣旋的發展及移動存在變數。隨著該熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，下週初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。