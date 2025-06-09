打風｜天文台料熱帶氣旋西登　本港周五六離岸高地風力達3號風球

天文台今日（9日）在11時半的天氣報指出，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，但熱帶氣旋的發展及移動存在變數。熱帶氣旋料將命名為「蝴蝶」（Wutip 蝴蝶，由澳門所提供名稱）。



由於「蝴蝶」將會「西登」，對本港威脅增加，天文台九天天氣預報顯示，本周五及六（13日及14日）吹東南風5級，離岸間中6級，高地達7級，6及7級為強風，即3號風球風力。



天文台預測受到熱帶氣旋影響，本港將有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。（資料圖片)

天文台預測受到熱帶氣旋影響，本港將有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。（資料圖片)

天文台預測受到熱帶氣旋影響，本港將有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。（資料圖片)

明日的天氣：天晴酷熱最高34度 稍後局部地區有驟雨

天文台指受高空反氣旋影響，華南沿岸普遍晴朗及酷熱，正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右；下午酷熱，局部地區有驟雨，吹輕微至和緩偏南風。

高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨及雷暴。天文台料明日大致天晴，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨，市區氣溫介乎28至34度，吹微風2級，稍後轉吹東至東北風3至4級。

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。電影《馴龍記》代表以該戲維京人造型，得到第三名。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Spanish Dragons SD扮演的「美少女戰士」雖然禮服蒙面俠相助，但仍未能勝出。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，市區氣溫普遍33度或以上，天晴酷熱。（梁鵬威攝）

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6月8日上午8時的衛星雲圖，顯示菲律賓一帶上空有至少兩個對流中心。（天文台圖片)

天文台：熱帶氣旋的發展及移動存在變數

天文台指出，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，但熱帶氣旋的發展及移動存在變數，不過今早的預測已再無「未能完全排除移向廣東東部的可能性」這方向。

天文台科學主任（范文熙 林沁宜 麥佩緹 林家輝 葉繼豪）周日晚在網頁「天氣隨筆」中發表題為《「蝴蝶」效應？》文章，指出一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。

天文台6月9日上午11時半更新九天天氣預報，料本港本周中後期受熱帶氣旋影響，有狂風驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪。（天文台圖片)

「黑色星期五」轉吹東南風 離岸間中6級、高地達7級

天文台預測周三（11日）起市民開始看到風來了，將吹東至東北風4級，日間酷熱，最高33度，海有湧浪；大致多雲，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。周四（12日）起天氣惡劣，風力增強。天文台預測吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多，海有湧浪。

到周五「黑色星期五」（13日）吹東至東南風5級，離岸間中6級，高地達7級；多雲，間中有狂風驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪。到周六（14日）天氣仍差，吹東南風5級，離岸間中6級，高地達7級；多雲，間中有狂風驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪。6級及7級屬強風，即3號風球風力，但暫時只預測影響離岸及高地。

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天文台指隨着該熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，下周初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。風尾仍會影響下周日（15日）天氣，料吹南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，海有湧浪。

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