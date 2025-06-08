天文台預測今日最高34度或再創今年新高　上水熱爆或升至36度

【明日的天氣】天文台今早（8日）指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南天色大致良好，日間酷熱，繼昨日市區（天文台尖沙咀總部）錄得攝氏33.6度創今年新高後，天文台預測今日有可能再破頂，料市區最高34度，自動分區天氣預報顯示新界北再高1至2度，當中上水料升至36度。



明日的天氣料與今日相若，氣溫介乎28至33度，吹南至東南風3級，大致天晴，日間酷熱，局部地區有驟雨。



永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。（廖雁雄攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。（廖雁雄攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。天氣酷熱，參賽者在上岸後即淋水降溫。（廖雁雄攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。天氣酷熱，參賽者在上岸後即淋水降溫。（廖雁雄攝）

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南天色大致良好，日間酷熱。

同時一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。預料廣闊低壓槽上可能有低壓區在本周初至中期於呂宋附近發展，並於本周中後期大致移向台灣以東海域至中國東南沿岸一帶，亦不能排除有機會在南海發展，但變數相當大。

天文台6月8日早上07:50更新九天天預報，料本周初期酷熱。（天文台圖片）

明日的天氣料仍酷熱 星期二稍後局部地區有驟雨

天文台預測今日氣溫介乎28至34度，吹南風2至3級，大致天晴，日間酷熱。明日（9日，星期一）氣溫與今相若，介乎28至34度，吹南至東南風3級，大致天晴，日間酷熱，局部地區有驟雨；酷熱天氣持續至星期二（10日），吹東至東南風2至3級，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。

天文台自動分區天氣預報顯示，本港今日鏘熱爆。（天文台圖片)

今早自動分區天氣預報顯示市區最高33度，而其他各區主要34度，不過新界北的打鼓嶺料升至35度，上水更可能達36度。

永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。（廖雁雄攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。（廖雁雄攝）

黑色星期五局部地區有雷暴 氣溫回落至30度以下

天文台料周三（11日)起天色轉差，稍為降溫，轉吹東至東北風4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，最高32度；周四（12日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

到周末受到低壓系統影響，周五（13日，黑色星期五）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫降至26至29度；周六（14日）天氣相若，吹南至東南風4至5級。下周日（15日）天氣轉好及氣溫回升，料日間短暫時間有陽光，最高31度。