打風｜出現兩個對流中心　天文台：西登定東登視乎哪一個成主導

【打風／天文台／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／明日的天氣】西北太平洋及南中國海今年第一個颱風料本周生成，天文台今日下午（8日）再微調預測，指有較大機會在本周後期移向海南島至廣東西部一帶，但未能完全排除移向廣東東部的可能性，排除了移向福建至台灣一帶。天文台預測本周四天氣開始轉差，到本周五「黑色星期五」及周六（13及14日）間中有驟雨，局部地區有雷暴。



這個熱帶氣旋一旦生成，將會名為「蝴蝶」（Wutip 蝴蝶，由澳門所提供名稱），而目前其為一個廣闊低壓區，出現兩個對流中心，猶如蝴蝶翅膀，令預測更困難，天文台形容就如「蝴蝶效應」，些微變化，結果大不同，「附近環境發生的細微變化，或會導致不同對流中心在整合過程中哪一個會獲得主導，繼而影響低壓中心形成的位置及其隨後移動路徑」，因而天文台不能排除移向廣東東部。



今日市區氣溫普遍33度或以上，天晴酷熱。（梁鵬威攝）

今日市區氣溫普遍33度或以上，天晴酷熱。（梁鵬威攝）

廣闊低壓區將增強並靠近華南沿岸

天文台科學主任（范文熙 林沁宜 麥佩緹 林家輝 葉繼豪）今晚在網頁「天氣隨筆」中發表題為《「蝴蝶」效應？》文章，指出本周天氣變化有三個要點：

．受高空反氣旋影響，本港未來兩三日（6月9至11日）持續酷熱，大致天晴。

．現時為呂宋鄰近海域帶來不穩定天氣的廣闊低壓區會在未來兩三日於南海中部逐漸發展，並靠近華南沿岸，但其路徑及強度存在變數，有較大機會在本周後期移向海南島至廣東西部一帶，但未能完全排除移向廣東東部的可能性。

．預料華南沿岸本周後期雲量及驟雨增多，高溫天氣有所緩解。

今日（6月8日）上午8時的衛星雲圖，顯示菲律賓一帶上空有至少兩個對流中心。（天文台圖片)

大氣條件及西南季候風帶來水汽 有利廣闊低壓區發展

文章指出，從今日（8日）早上8時的衛星雲圖可見，南海北部及廣東沿岸受高空反氣旋支配，天氣普遍晴朗，日間酷熱。受高空反氣旋影響，未來兩三日（6月9至11日）華南大致天晴，天氣持續酷熱。

文章續指，一個廣闊低壓區正為呂宋鄰近海域帶來不穩定天氣，而正上一篇隨筆提到，該區的大氣條件、加上西南季候風帶來的充沛水汽，有利對流系統發展。

天文台指出，現時各電腦模式預計該低壓區會在未來兩三日於南海中部逐漸發展，並可能成為今年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，名為「蝴蝶」。

由於低壓區在發展初期有機會出現多於一個對流中心，系統整合需要一些時間。而期間附近環境發生的細微變化，或會導致不同對流中心在整合過程中哪一個會獲得主導，繼而影響低壓中心形成的位置及其隨後移動路徑。這「蝴蝶效應」亦會影響本港在本周後期的天氣變化。

現時電腦模式普遍預測高空反氣旋較強，低壓系統會在本周後期移向海南島至廣東西部沿岸一帶，屆時本港驟雨會增多（情景一）。但仍有個別電腦模式預測該低壓系統會較為接近廣東東部（情景二）。一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。

現時電腦預報模式對該低壓區的移動路徑仍有分歧。（天文台圖片)

天文台表示，受高空反氣旋影響，本港未來兩三日持續酷熱，大致天晴。本周後期華南沿岸雲量及驟雨增多，高溫天氣有所緩解。市民在計劃戶外活動時，請留意天文台最新天氣預測及「我的天文台」應用程式的最新天氣推送。

天文台6月8日下午16:30更新九天天預報，料本周初期酷熱。（天文台圖片）

明日的天氣料仍酷熱 星期二最高34度稍後局部地區有驟雨

天文台預測明日（9日，星期一）氣溫與今相若，介乎28至33度，吹南風2至3級，大致天晴，日間酷熱，局部地區有驟雨；星期二（10日）吹東至東南風2至3級，大致天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度，稍後局部地區有驟雨；天文台料周三（11日）仍然酷熱，最高33度，將轉吹東至東北風4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

黑色星期五局部地區有雷暴 氣溫回落至30度以下

隨低壓低區逼近華南沿岸，並移向廣東西部至海南島一帶，天文台料星期四（12日）起天色轉差，大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高31度；到黑色星期五（13日）轉吹東至東南風5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；惡劣天氣持續至星期六（14日），將吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台預測下周日（15日）天氣轉好及氣溫稍為回升，吹南至西南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月8日上午顯示預測結果▼



全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月９日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月10日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月11日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月12日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月13日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月14日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月8日上午顯示預測結果▼



+ 1

▼人工智能預報系統「盤古」6月8日上午顯示預測結果▼



+ 1

▼人工智能預報系統「伏羲」6月8日上午顯示預測結果▼



+ 1

▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月8日上午顯示預測結果▼

