蝴蝶風球.天氣｜天文台料明有狂風驟雨雷暴　星期六、日高地8級風

【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣/風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風/熱帶氣旋】天文台表示，一號戒備信號會在今日(12日)維持。預測本港地區大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。下午部分時間天色明朗。吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望星期五(13 日 )間中有狂風驟雨，星期六至星期日初時風勢頗大及有大驟雨，海有湧浪。下周初天氣仍然不穩定。



天文台指出，熱帶氣旋蝴蝶會在明日橫過海南島，隨後移向北部灣至雷州半島一帶。未來兩三日廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。隨著蝴蝶移入內陸，廣東沿岸受活躍偏南氣流及高空擾動影響，下周初至中期間中仍有大驟雨及雷暴。預料高空擾動會在下周後期逐漸遠離，廣東沿岸驟雨減少，天氣炎熱。



天文台預測本港今日(12日)大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。(香港01記者攝)

天文台預測一號戒備信號今日(12日)會維持。(香港01記者攝)

天文台指出，熱帶氣旋蝴蝶會在明日(13日)橫過海南島，隨後移向北部灣至雷州半島一帶。未來兩三日廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。隨著蝴蝶移入內陸，廣東沿岸受活躍偏南氣流及高空擾動影響，下周初至中期間中仍有大驟雨及雷暴。預料高空擾動會在下周後期逐漸遠離，廣東沿岸驟雨減少，天氣炎熱。

▼6月10日極端酷熱 天文台總部下午錄得35.6度▼



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天文台6月12 日 上午11 時30分更新九天天氣預報，預料未來幾天有狂風驟雨及雷暴。(天文台圖片）

星期六、日高地吹強風8級 有狂風驟雨雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日(13日)為「黑色星期五」吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級。與周六(14日) 均有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。氣温稍降至26至29度。而周六則吹南風5級，離岸間中6級，稍後高地達8級。

下周日(15日)仍大風，吹南至西南風4至5級，離岸間中6級，初時高地達8級，初時有狂風大驟雨及幾陣雷暴。稍後雨勢逐漸減少，海有湧浪。氣温介乎27至30度。

6及7級為強風，屬3號風球風力。

高空擾動下周後遠離 料天氣炎熱

下周一(16日)及下周二(17日) 風勢稍降，下周一吹西南風4級，初時離岸5級。下周二吹南至西南風3至4級。兩天均有雷暴及間中有驟雨。下周二初時雨勢有時頗大。兩日的氣温料介乎26至29度。

下周三(18日)至下周六(21日) ，天氣再度炎熱，最高氣温達30至32 度。最低介乎27，28度。部分時間有陽光。下周三至下周五仍有驟雨。

▼5月15日天晴炎熱▼

