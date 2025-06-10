風球蝴蝶｜中台日韓公布預測移動路徑　料兩度登陸　風力達颱風級

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今早（10日）發出特別天氣提示，指位於南海中部的廣闊低壓區會在今日下午至明早（11日）會逐漸發展為熱帶低氣壓，屆時將命名為「蝴蝶」（Wutip）天文台會最早於明早發出一號戒備信號。



低壓區今早集結於香港南面約800公里，內地、台灣、日本及韓國官方氣象機構今早已將其升格為熱帶低氣壓，並公布預測移動路徑，一致料會在未來兩日向西北偏北移向海南島，周五（13日)登陸後轉向東北偏北移動，周六（14日）再於廣東西部湛江至茂名一帶二度登陸，距離香港約400公里。內地中央氣象台預測「蝴蝶」登陸海南島前將升級至颱風級別。



6月10日早上氣象衛星圖像顯示，位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里。（天文台圖片）

6月10日早上氣象衛星圖像顯示，位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里，紅色為有強對流天氣地區。（天文台圖片）

今早距離本港約800公里 天文台料今明逐漸發展為熱帶低氣壓

天文台今早8時許公布，位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里，中心位於香港正南。按照現時預測，該低壓區會在今日下午至明早（11日）逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。

天文台預料該熱帶氣旋在本周中後期大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期四（12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。隨着該熱帶氣旋靠近，本周後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪。

韓國氣象廳6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸南部後轉向東北偏北偏動，14日早上在湛江一帶再登陸。（韓國氣象廳圖片）

中央氣象台：周五前後海南島南部到廣東西部登陸

內地中央氣象台今早10時指出，位於南海熱帶低壓已於今天上午在南海中部海面生成，上午8時其中心位於海南三沙市（西沙永興島）東偏南方大約285公里的海面上，中心附近最大風力7級（15米/秒），中心最低氣壓為1,000百帕。

中央氣象台預計該低壓將以每小時10公里的速度向偏西方向移動，強度緩慢加強，可能於24小時內加強為今年第一號颱風，逐漸向海南島南部到廣東西部一帶沿海靠近，之後將於周五（13日）前後在上述沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。中央氣象台預測今明兩日南海大部、廣東沿海、海南島東部沿海將有6至7級大風。

料周四晚升級颱風 周五早上登陸海南島南部 周六早上再登陸湛江

中央氣象台的預測移動路徑顯示，該熱帶氣旋今晚（10日）增強至熱帶風暴，明晚（12日）升級強烈熱帶風暴，周四（12日）晚上增強為颱風，預測周五（13日）早上登陸海南島南部（香港西南約580公里），其後減弱為強烈熱帶風暴並向東北偏北移動，在周六早上再於湛江（香港西南偏西約400公里）一帶二度登陸，後轉向廣州以北，在內陸減弱為熱帶低氣壓。

台灣中央氣象署6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸南部後轉向東北偏北偏動，14日早上在雷州半島一帶再登陸。（台灣中央氣象署圖片）

台灣中央氣象署也預測該熱帶氣旋在周五早上於海南島南部登陸，後掠過海南島西部，周六早上在雷州半島西南部二度登陸，再向東北移動，進入內陸並減弱。

日本氣象廳6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，14日登陸海南島東部後轉向東北偏北偏動，15日早上在湛江茂名一帶再登陸。（日本氣象廳圖片）