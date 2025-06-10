風球．蝴蝶｜打風前天文台料持續酷熱　本周中後期間中有狂風驟雨

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今早（10日）表示，位於南海中部的廣闊低壓區正在整固，並距離本港約800公里，預測該低壓區今午至明早（11日）會逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。



天文台署理高級科學主任沈志泰接受港台節目訪問，預計今明仍受高空反氣旋影響，天氣持續酷熱，風勢輕微至和緩，隨著熱帶氣旋大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，預測本周中後期會有狂風驟雨。



6月9日晚上在南中國海、菲律賓呂宋島以西海域有的廣闊低壓區開始增強，天文台預測6月10日發展為熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」（Wutip ）。（Tropical Tidbits圖片)

天文台署理高級科學主任沈志泰接受港台節目訪問，稱近兩至三日受高空反氣旋影響，天色晴朗，天氣持續酷熱，預計市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。高空反氣旋為夏季常見現象，雲層相對少，溫度上升，預測風勢輕微至和緩。

他表示，酷熱天氣對健康風險視乎多個因素，例如日照時間比較多，酷熱對身體影響較大。他提醒市民多飲水，戶外工作時謹記休息，多關注長者及長期病患者的健康情況，並注意湧浪帶來的影響，遠離岸邊。

6月9日天晴酷熱，天文台總部下午錄得34.3度，創今年氣溫新高。

位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今日逐漸發展為熱帶氣旋，料將命名為「蝴蝶」（Wutip 蝴蝶，由澳門所提供名稱），天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間，最早明早發出一號戒備信號。沈志泰表示，天文台將評估是否需要在周四改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎其距離及發展情況；目前該廣闊低壓區仍在整固，路徑有變數。

天文台預測，明日天氣酷熱及有陽光，海面有湧浪；今個星期中後期，料該熱帶氣旋本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，隨著熱帶氣旋靠近，間中有狂風驟雨。至於會否改八號風球，他說仍需視乎距離、強度、風場結構等因素。他指，下星期初料該熱帶氣旋會遠離，估計仍會有幾陣驟雨。

6月9日天晴酷熱，天文台總部下午錄得34.3度，創今年氣溫新高。