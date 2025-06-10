打風｜天文台最快今晚發出一號風球　今日酷熱最高34度稍後有驟雨

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】指位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今日（10日）逐漸發展為熱帶氣旋，天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間，最早在今日晚上至星期三初時（11日）發出一號戒備信號。



天文台指高空反氣旋會在今明兩日繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨及雷暴。今日大致天晴，日間酷熱，市區氣溫最高攝氏34度，新界再高一兩度，稍後局部地區有驟雨。天文台料今日的最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。



隨着該熱帶氣旋靠近，天文台預測本周後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪，周五及周六（13至14日）離岸風力間中6級、高地達7級，即3號風球風力。



天文台今日（9日）下午指位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋。（天文台圖片)

6月9日晚上在南中國海、菲律賓呂宋島以西海域有的廣闊低壓區開始增強，天文台預測6月10日發展為熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」（Wutip ）。（Tropical Tidbits圖片)

視乎與本港距離和發展速度 評估是否須在周三稍後至周四發3號風球

位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今日逐漸發展為熱帶氣旋，料將命名為「蝴蝶」（Wutip 蝴蝶，由澳門所提供名稱）。天文台預料該熱帶氣旋在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期三稍後至星期四（12日）改發更高熱帶氣旋警告信號，即3號風球。

內地中央氣象台的預報指出，南海熱帶擾動將於周三加強為今年首個颱風，然後轉向偏北方向移動，逐漸向廣東中部至海南島南部一帶沿海靠近。

6月9日天晴酷熱，天文台總部下午錄得34.3度，創今年氣溫新高。

6月9日天晴酷熱，天文台總部下午錄得34.3度，創今年氣溫新高。

6月9日天晴酷熱，天文台總部下午錄得34.3度，創今年氣溫新高。

明日的天氣｜吹東至東北風4級 海有湧浪

天文台料本港今明兩日（6月10日及11日）持續酷熱，市區今日氣溫介乎28至34度，吹微風2級，稍後東至東北風3至4級，大致天晴，日間酷熱，但稍後局部地區有驟雨。

周三氣溫介乎27至33度，吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，海有湧浪。

本周後期風勢頗大 離岸及高地風力達3號風球風力

天文台預測周四（12日）起天氣惡劣，風力增強，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多，海有湧浪。

到周五「黑色星期五」（13日）吹東至東南風5級，離岸間中6級，高地達7級；多雲，間中有狂風驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪。到周六（14日）天氣仍差，吹東南風5級，離岸間中6級，高地達7級；多雲，間中有狂風驟雨，雨勢有時頗大，海有湧浪。

6級及7級屬強風，即3號風球風力，但暫時只預測影響離岸及高地。

隨著該熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，下週初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

天文台6月10日凌晨0時更新九天天氣預報，料本港本周中後期受熱帶氣旋影響，有狂風驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪。（天文台圖片)

天文台預測「西登」 本周中後期有狂風驟雨及雷暴

天文台科學主任（范文熙 林沁宜 麥佩緹 林家輝 葉繼豪）周日（8日）晚在網頁「天氣隨筆」中發表題為《「蝴蝶」效應？》文章，指出一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。天文台預測本周中後期會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，正是有熱帶氣旋從香港以南海域向西移動時的影響。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月8日上午顯示預測結果▼

