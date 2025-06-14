蝴蝶風球.天氣｜天文台：明日父親節狂風驟雨　下周初雨勢仍頗大

【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣/風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風/熱帶氣旋】天文台於下午12時20分改發三號強風信號。預測本港吹清勁至強風程度偏南風，離岸及高地間中達烈風程度。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。展望明日(15日)父親節仍有狂風驟雨，初時風勢頗大，海有大浪及湧浪，稍後風勢逐漸緩和。隨後一兩日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大。



天文台表示，熱帶氣旋蝴蝶會在今明兩日橫過廣東及廣西交界一帶，受其相關的雨帶影響，華南沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。蝴蝶會在明日稍後進一步減弱，但受活躍的西南氣流影響，下周初廣東間中仍有大驟雨及狂風雷暴。預料高空反氣旋會在下周中後期逐漸增強，廣東地區天色好轉，天氣炎熱。



蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測今日(14日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(廖雁雄攝)

蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測今日(14日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(廖雁雄攝)

蝴蝶料明日稍後進一步減弱

天文台指，熱帶氣旋蝴蝶今明兩日橫過廣東及廣西交界一帶，受其相關的雨帶影響，華南沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。蝴蝶會在明日稍後進一步減弱，但受活躍的西南氣流影響，下周初廣東間中仍有大驟雨及狂風雷暴。預料高空反氣旋會在下周中後期逐漸增強，廣東地區天色好轉，天氣炎熱。

▼6月12日一號風球下 天文台預測本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴▼



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天文台今日(15日) 中午12時25分更新未來九天天氣預報。顯示下周三起天氣炎熱，高温31度或以上。(天文台網頁截圖)

天文台今日(15日) 預測未來九天天氣。下周中期天氣炎熱。(天文台網頁截圖)

明日初時離岸及高地吹強風8級 有狂風驟雨

天文台九天天氣預報顯示，明日(15 日)父親節，大致多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較頻密，稍後驟雨逐漸減少。吹南至西南風5至6級，初時離岸及高地達8級，稍後南至西南風4至5級。氣温介乎27至30度。

高空反氣旋下周中後期增強 天氣炎熱

下周一(16日)吹西南風4級，初時離岸5級。間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間雨勢漸轉頻密。下周二(17日)吹南至西南風3至4級。均有雷暴及驟雨。雨勢有時頗大。兩日的氣温料介乎26至29度。

下周三(18日)至下周日(22日) ，天氣轉趨炎熱，最高氣温達31或以上。仍有驟雨，下周三初時局部地區有雷暴，下午部分時間天色明朗。下周四(19日)起至下下周一(23日) 均部分時間有陽光，炎熱有驟雨，下周三至四，氣温料介乎27至31度。下周五(20日) 至下下周一、料氣温上升至介乎28至32度。

蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測今日(14日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

蝴蝶帶來不穩定天氣，本港地區有幾陣狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

▼6月10日極端酷熱 天文台總部下午錄得35.6度▼

