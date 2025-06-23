酷熱｜天文台特別天氣提示指高溫持續　本周後期至七一有驟雨雷暴

【明日的天氣／天文台／天氣預報／驟雨】天文台早上6時45分發出特別天氣提示及酷熱天氣警告，指高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水分，慎防中暑或因酷熱而引起不適。今日市區氣溫最高33度、天晴、局部地區有驟雨。受高空反氣旋支配，未來一兩日華南普遍晴朗，持續酷熱，明天（24日）最高氣溫更達34度。



展望本周後期至周末，驟雨逐漸增多。根據天文台九天天氣預報，一道廣闊低壓槽會在本週中期為南海中北部帶來不穩定天氣，並在本週後期靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有幾陣雷暴。由星期四（26日）至下星期二（7月1日），天文台預計多雲，有幾陣驟雨以及雷暴。



天文台早上6時45分發出特別天氣提示及酷熱天氣警告，指高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水分。（香港01記者攝）

今早本港東部錄得逾5毫米雨量

天文台表示，高空反氣旋正覆蓋華南及南海北部，同時偏南氣流為廣東沿岸帶來驟雨。天文台曾於清晨4時25分發出特別天氣提示，指有雨區逐漸移近本港，今早東部地區錄得超過5毫米雨量。

天文台預計本港今日漸轉天晴，但初時局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風，今日的最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。

天文台早上6時45分發出特別天氣提示及酷熱天氣警告，指高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水分。（香港01記者攝）

天文台6月23日早上7時50分更新九天天氣預報。（天文台截圖）

未來一兩日持續酷熱 最高氣溫達34度

展望未來一兩日大致天晴，持續酷熱。根據九天天氣預報，受高空反氣旋支配，未來一兩日華南普遍晴朗，持續酷熱。

星期二（24日）氣溫介乎28至34度，大致天晴，日間酷熱。到星期三（25日），最高氣溫回落至33度，仍然天晴、日間酷熱，稍後時間局部地區有驟雨。

天文台6月23日早上7時50分更新九天天氣預報，本周氣溫先升後跌。（天文台截圖）

道廣闊低壓槽會在本週中期為南海中北部帶來不穩定天氣，有驟雨及雷暴。(資料圖片/廖雁雄攝)

周四起天氣轉差 至七一有驟雨及雷暴

九天天氣預報又指，一道廣闊低壓槽會在本週中期為南海中北部帶來不穩定天氣，並在本週後期靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有幾陣雷暴。預料廣闊低壓槽會在週末期間至下週初在南海北部一帶徘徊，該區天氣持續不穩定。

星期四（26日）起，氣溫介乎27至31度，大致多雲、有幾陣驟雨、局部地區有雷暴。不穩定天氣持續至下星期二（7月1日），天文台預計當日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，吹南至東南風4級。