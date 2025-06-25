打風．風球｜天文台料熱帶低氣壓「快閃」　港高地風力達3號風球

【明日的天氣／打風／移動路徑／天文台／天氣預報／低壓區／熱帶氣旋】天文台今日（25日） 中午指位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，會在今日下午2時20分發出一號戒備信號，預料會在今明兩日（6月25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶並登陸，與本港保持逾400公里距離。



天文台預測今晚大致多雲及有幾陣驟雨，吹和緩東至東南風，離岸及高地風勢清勁（5級）；明日吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，多雲、間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，海有湧浪。6級及7級屬強風，即3號風球風力。



按天文台預測這個熱帶氣旋將維持熱帶低氣壓級別，內地中央氣象台在中期天氣預報中提及本月底在西北太平洋面可能另有一個熱帶氣旋生成，並逐漸移向東南沿海，有預測將是颱風或以上級別，吹襲台灣及福建一帶。



天文台預測周四(26日）吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。（資料圖片)

天文台預測周四(26日）吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。（資料圖片)

天文台預測周四(26日）吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。（資料圖片)

天文台預測明午雷舟半島登陸 最近距港約420公里

在今早11時，熱帶低氣壓集結在香港以南約510公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里，料會在今明兩日大致移向雷州半島至海南島東部一帶，時速約18公里。

天文台預測移動路徑圖顯示，熱帶低氣壓會在明早掠過海南島以東文昌市近岸，約為香港西南偏西約420公里，明日下午在雷舟半島登陸，其後進入廣西內陸並消散，料對珠三角一帶威脅不大。

天文台指位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並預料會在今明兩日（25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。（天文台網頁）

6月25日在南海中部的低壓區正在逐漸增強，開始出現中心位置，天文台指一個熱帶氣旋似乎在形成中。（Tropical Tidbits圖片)

天文台網頁的衞星圖顯示，6月25日上午11:50可見，南海中部有強對流天氣，一個熱帶氣旋似乎在形成中。（天文台圖片)

九天天氣預報顯示，熱帶低氣壓登陸後，本港氣溫將回升。（天文台圖片)

明日的天氣：多雲間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 海有湧浪

天文台預測明日吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，海有湧浪。周五（27日）仍會受到影響，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。

受高空擾動影響，天文台指周末期間至下周初廣東沿岸天氣仍然不穩定。周六及周日（28及29日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，不過日間天色好轉，部分時間天色明朗，市區氣溫回升至最高31度，但到下周一（30日）轉多雲，間中有驟雨及雷暴。

7月1日天氣不穩 下午短暫時間有陽光 氣溫最高31度

隨着高空反氣旋增強，下周中期華南天色好轉及酷熱。下周二7月1日吹東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫最高31度。天文台預測下周三（7月2日）起一連三日日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月25日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月25日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月24日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月25日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月25日上午顯示預測結果▼

