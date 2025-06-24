打風｜天文台指南海或有低壓區形成　料周三四西登　港有狂風雷暴

【明日的天氣／打風／移動路徑／天文台／天氣預報／低壓區／熱帶氣旋】天文台表示，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來不穩定天氣，低壓槽上亦可能有低壓區形成，並在周三至周四（25及26日）移向廣東西部沿岸至海南島一帶，預料本周中後期華南沿岸有驟雨及雷暴。



受高空擾動影響，周末期間至下周初廣東沿岸天氣持續不穩定，天文台預測7月1日回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。



天文台指出，受高空反氣旋支配，星期三華南普遍晴朗。（資料圖片)

天文台指出，受高空反氣旋支配，星期三華南普遍晴朗。（資料圖片)

天文台指出，受高空反氣旋支配，星期三華南普遍晴朗。（資料圖片)

明日的天氣：天晴酷熱 稍後有一兩陣驟雨

天文台指出，受高空反氣旋支配，明日（25日）華南普遍晴朗，天氣酷熱，市區氣溫料介乎28至33度。不過隨着潛在的低壓區生成及移近華南沿岸，將由吹微風2級，漸轉東至東南風4級，離岸及高地間中5級，稍後有一兩陣驟雨。

天文台：低壓區若形成 日內移向廣東西部沿岸至海南島一帶

天文台科學主任昨晚（23日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《槽上的風兒？》文章，指出未來數日天氣三大重點：

．高空反氣旋會在未來一兩日（6月24至25日）繼續為本港帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

．現時為南海中部至菲律賓一帶帶來不穩定天氣的一道廣闊低壓槽會在未來兩三日逐漸北移，靠近華南沿岸。

．受廣闊低壓槽及槽上可能發展的低壓區影響，本港星期四（6月26日）驟雨開始增多及有幾陣雷暴。

天文台今早在天氣預報中再指出，低壓槽上亦可能有低壓區形成，並在未來一兩日移向廣東西部沿岸至海南島一帶，預料本周中後期華南沿岸有驟雨及雷暴。

內地中央氣象台在今早的預報表示，6月底至7月初西北太平洋面可能有一個熱帶氣旋生成，未有提及南海潛在有另一個熱帶氣旋會生成。

在呂宋島以西的在南海有一股強對流整合。（Tropical Tidbits圖片)

天文台及菲律賓氣象台網頁的衞星圖顯示，在南海有一股強對流整合。美國國家環境預報中心(NCEP) 所開發的全球集合預報系統(Global Ensemble Forecast System，GEFS)的整合預測移動路徑圖顯示，低壓區趨向移至珠江西面江門市一帶，即為西登，與天文台預測低壓區移向廣東西部沿岸至海南島一帶相似，但會較為接近本港及澳門。

天文台網頁的衞星圖顯示，在呂宋島以西的在南海有一股強對流整合。（天文台圖片)

菲律賓氣象局網頁的衞星圖顯示，在呂宋島以西的在南海有一股強對流整合。（菲律賓氣象局圖片)

美國國家環境預報中心(NCEP) 所開發的全球集合預報系統(Global Ensemble Forecast System，GEFS)料低壓區趨向移至珠江西面江門市一帶。（Tropical Tidbits圖片)

全球預報系統料低壓區會在四周在珠江西面的江門市至陽江市一帶登陸，距離香港天文台約250公里；另一傳統預報系統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的結果，以及三個人工智能預測結果，包括ECMWF的「歐中AIFS」、內地的「盤古」及「伏羲」均預測較大可能在海南島登陸，不過低壓區的主要風力在東面，珠江口一帶仍會風力較大。

上述預測結果由電腦直接顯示，未經氣象人員人手調整，只可作參考。

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海有低壓系統發展。圖為6月26日凌晨02:00預測位置。（Windy.com網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測南海有低壓系統發展。圖為6月26日凌晨02:00預測位置。（天文台地球天氣網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海有低壓系統發展。圖為6月26日凌晨02:00預測位置。（天文台地球天氣網頁圖片）

人工智能預報系統「伏羲」預測南海有低壓系統發展。圖為6月26日凌晨02:00預測位置。（天文台地球天氣網頁圖片）

人工智能預報系統「歐中AIFS」統預測南海有低壓系統發展。圖為6月26日凌晨02:00預測位置。（天文台地球天氣網頁圖片）

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月24日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月24日上午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「盤古」6月24日上午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「伏羲」6月24日上午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月24日上午顯示預測結果▼



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圖為天文台6月24日早上11時30分更新九天天氣預報，料周四起持續有風雨。（天文台截圖）

周四有驟雨及幾陣狂風雷暴 至七一有驟雨下午將見陽光

受低區影響，天文台預測周四(26日) 起天氣轉差，吹東南風4至5級，高地間中6級，而6級及7級為3號風球風力；預料多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；氣温稍降介乎27至30度。天文台預測周五（27日）仍會受到低壓區影響，大致多雲，間中有驟雨及雷暴；吹南至東南風3至4級。

受高空擾動影響，周末期間至下周初廣東沿岸天氣持續不穩定。天文台預測周六及周日（28及29日）雨勢減弱，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎27至31度，下周一（30日）間中有驟雨及雷暴。

下周二7月1日回歸紀念日，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度；其後兩日時晴時雨。