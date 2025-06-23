打風｜遊日注意　熱帶氣旋聖帕形成　料周三至四吹襲東京千葉一帶

西北太平洋及南中國海今年第2號熱帶氣旋今早（23日）生成並達熱帶風暴級別，命名「聖帕」（Sepat），今日集結在日本東京東南偏南約1,330公里的洋面上。各主要官方氣象機構預測其將向西北移動，維持熱帶風暴級別，本周三（25日）晚上至周四（26日）早上在東京至千葉縣之間掠過，這幾日在東京的市民要留意天氣變化。



今年第二個熱帶氣旋聖帕（Sepat）形成，料移向日本並增強，預測周三（25日）吹襲東京一帶。（日本氣象廳圖片）

今年第二個熱帶氣旋聖帕（Sepat）形成，料移向日本並增強，預測周三（25日）吹襲東京一帶。（中國中央氣象台圖片）

料時速25至30公里向西北快速移動

內地中央氣象台今早表示，熱帶風暴聖帕（Sepat，；由馬來西亞提供名字，為淡水鱸魚類名稱）於今天上午8時在西北太平洋洋面生成，其中心位於日本東京南偏東方約1,330公里的洋面上，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑80至260公里。

中央氣象台預計聖帕將以每小時25至30公里的速度，向西北轉偏北方向快速移動，逐漸向日本本州島南部沿海靠近，強度變化不大。

今年第二個熱帶氣旋聖帕（Sepat）形成，料移向日本並增強，預測周三（25日）吹襲東京一帶。（台灣中央氣象署圖片）

今年第二個熱帶氣旋聖帕（Sepat）形成，料移向日本並增強，預測周三（25日）吹襲東京一帶。（韓國氣象廳圖片）

包括日本氣象廳在內的東亞官方氣象機構，均一致預測聖帕向西北方移動，周三逼近東京灣時轉向北移動，在周三晚上至周四早上在東京至千葉縣之間掠過，較大可能在千葉縣登陸，再向北移動往茨城縣一帶，期間維持熱帶風暴級。