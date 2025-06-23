又打風？　天文台指廣闊低壓槽或有低壓區形成　有預測移向粵西

【明日的天氣／打風／熱帶氣旋／移動路徑】天文台今晚（23日）指出，現時為南海中部至菲律賓一帶帶來不穩定天氣的一道廣闊低壓槽，會在未來兩三日逐漸北移，靠近華南沿岸。天文台指出，廣闊低壓槽上有時會有熱帶擾動發展，有些模式預計低壓槽上有低壓區形成，並在星期四（26日）移向廣東西部沿岸至海南島一帶，導致珠江口一帶驟雨增多及有幾陣雷暴，風勢或會稍為增強。



不過天文台指出，有預測模式顯示該系統會維持廣闊低壓槽型態，而且根據目前資料顯示，南海中北部的熱帶氣旋潛熱較低，垂直風切變亦較強，並不太有利低壓區顯著發展。



蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測6月14日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

3號風球生效期間普遍吹強風，高地間中吹烈風，間中有狂風驟雨及雷暴。(廖雁雄攝)

▼6月12日一號風球下 天文台預測本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴▼



+ 3

天文台科學主任（葉繼豪 林家輝 林沁宜 黃逸雋）今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《槽上的風兒？》文章，指出未來數日天氣三大重點：

．高空反氣旋會在未來一兩日（24至25日）繼續為本港帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

．現時為南海中部至菲律賓一帶帶來不穩定天氣的一道廣闊低壓槽會在未來兩三日逐漸北移，靠近華南沿岸。

．受廣闊低壓槽及槽上可能發展的低壓區影響，本港星期四（26日）驟雨開始增多及有幾陣雷暴。

6月23日下午2時的衛星雲圖。（天文台圖片)

南海中部至菲律賓一帶有一道廣闊低壓槽 將向北移靠近華南沿岸

文章指出，經歷了驟晴驟雨的周末後，隨着華南上空的反氣旋建立，本港今日（23日）日間驟雨減少，天色晴朗。預料高空反氣旋會在未來一兩日（24日至25日）繼續為本港帶來大致晴朗及酷熱的天氣，最高氣溫可達33度或以上。

不過，今日下午的衛星雲圖顯示，在高空反氣旋的南側，即南海中部至菲律賓一帶有一道廣闊低壓槽，而對流活動有開始整合的跡象。現時大部分電腦模式均預測隨着高空反氣旋減弱，廣闊低壓槽會逐漸北移，靠近華南沿岸，本周中後期該區天氣會變得不穩定。

英國電腦模式及日本電腦模式預計南海的低壓系統會維持廣闊低壓槽型態，而歐洲電腦模式及人工智能電腦模式「伏羲」則預測低壓槽上有低壓區形成，並靠近廣東西部沿岸至海南島一帶，但強度偏弱。（天文台相片）

電腦模式對會否出現低壓區仍有分歧 目前條件不太有利顯著發展

天文台指出，廣闊低壓槽上有時會有熱帶擾動發展，若配合適當環境條件，將有利地面低壓區形成，甚至發展為熱帶氣旋。

電腦模式對低壓槽上會否出現低壓區，以及其發展情況仍有分歧。有模式顯示該系統會維持廣闊低壓槽型態，亦有些模式預計低壓槽上有低壓區形成，並在星期四（26日）移向廣東西部沿岸至海南島一帶，珠江口一帶驟雨增多及有幾陣雷暴，風勢或會稍為增強；但根據目前資料顯示，南海中北部的熱帶氣旋潛熱較低，垂直風切變亦較強，並不太有利低壓區顯著發展。

目前電腦模式預測南海中北部的熱帶氣旋潛熱及垂直風切變皆不太有利低壓區顯著發展。（天文台相片）

天文台：無論打風與否 周四起驟雨開始增多及有幾陣雷暴

天文台指無論低壓區或熱帶氣旋是否形成，預料廣闊低壓槽會在本周後期至下周初在南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。總的來說，受廣闊低壓槽及槽上可能發展的低壓區影響，本港星期四驟雨開始增多及有幾陣雷暴，離岸及高地風勢間中清勁，隨後數日天氣仍然不穩定，天文台會繼續密切監察低壓系統的發展。

天文台6月23日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)

明日的天氣：氣溫介乎28至33度 日間酷熱

九天天氣預報顯示，天文台預測周二及周三（24及25日）日間酷熱，市區最高33度；天色周四（26日）起轉差，轉吹東南風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多；周五（27日）日間短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

周六(28日)起一連三日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，料到7月1日回歸紀念日下午，才可再見夏日陽光。