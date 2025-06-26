打風快閃 一號風球僅24小時不算最短 25年前曾4.5小時掛波落波
撰文：倪清江
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一個熱帶低氣壓（熱帶氣旋第一級，無名）昨日（25日）中午在南海中北部形成，天文台在下午2時20分發出今年第二個一號風球。隨着該熱帶低氣壓今早（26日）在廣東西部湛江市徐聞縣登陸，天文台於下午2時20分也取消一號風球。
這個熱帶氣旋「快閃」吹襲粵西，一號風球只生效24小時，但天文台指不算特別短暫。2000年6月中旬襲港的熱帶低氣壓令天文台需要發出三號強風信號，當時熱帶氣旋警告信號總生效時間只有4小時30分鐘，是自1946年以來最短。
天文台科學主任黎宏駿今日在網頁「天氣隨筆」中發表題為《快閃的風兒》文章，總結這個無名熱帶低氣壓風暴。
文章指，在上一篇天氣隨筆《槽上的風兒？》提到，南海中部至菲律賓一帶的廣闊低壓槽上可能有低壓區形成。到昨日，槽上的低壓區於香港以南500公里内發展為熱帶低氣壓，天文台因此發出了今年第二個一號戒備信號。
為收集數據以分析熱帶氣旋的強度及三維結構，天文台與政府飛行服務隊合作，利用定翼機在熱帶氣旋中心附近投放下投式探空儀，昨日下午在熱帶低氣壓中心附近錄得強風。
熱帶低氣壓影響香港期間，昂坪及長洲曾短暫錄得強風。而其外圍雨帶今日為本港帶來狂風驟雨及雷暴，青洲曾錄得每小時約80公里的強陣風。截至下午2時30分，本港多處地區錄得超過20毫米雨量。
隨著該熱帶低氣壓今早在廣東省湛江市徐聞縣登陸，開始逐漸減弱並遠離本港，天文台在今日下午取消所有熱帶氣旋警告信號。
2000年6月中旬有熱帶低氣壓襲港 天文台4.5小時內掛風球再全部取消
天文台表示，這次一號戒備信號總共生效了24小時，但其實不算特別短暫。天文台指出，2000年6月中旬襲港的熱帶低氣壓，令天文台需要發出三號強風信號，當時熱帶氣旋警告信號總生效時間只有4小時30分鐘，是自1946年以來最短。
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