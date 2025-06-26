打風快閃　一號風球僅24小時不算最短　25年前曾4.5小時掛波落波

一個熱帶低氣壓（熱帶氣旋第一級，無名）昨日（25日）中午在南海中北部形成，天文台在下午2時20分發出今年第二個一號風球。隨着該熱帶低氣壓今早（26日）在廣東西部湛江市徐聞縣登陸，天文台於下午2時20分也取消一號風球。



這個熱帶氣旋「快閃」吹襲粵西，一號風球只生效24小時，但天文台指不算特別短暫。2000年6月中旬襲港的熱帶低氣壓令天文台需要發出三號強風信號，當時熱帶氣旋警告信號總生效時間只有4小時30分鐘，是自1946年以來最短。



熱帶低氣壓6月26日下午為港帶來狂風暴雨，天文台5時05分發出黃色暴雨警告信號。（廖雁雄攝)

熱帶低氣壓6月26日下午為港帶來狂風暴雨，天文台5時05分發出黃色暴雨警告信號。（廖雁雄攝)

熱帶低氣壓6月26日下午為港帶來狂風暴雨，天文台5時05分發出黃色暴雨警告信號。（廖雁雄攝)

熱帶低氣壓6月26日下午為港帶來狂風暴雨，天文台5時05分發出黃色暴雨警告信號。（廖雁雄攝)

熱帶低氣壓6月26日下午為港帶來狂風暴雨，天文台5時05分發出黃色暴雨警告信號。（廖雁雄攝)

熱帶低氣壓6月26日凌晨0時集結在香港之西南偏南約430公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片)

天文台科學主任黎宏駿今日在網頁「天氣隨筆」中發表題為《快閃的風兒》文章，總結這個無名熱帶低氣壓風暴。

文章指，在上一篇天氣隨筆《槽上的風兒？》提到，南海中部至菲律賓一帶的廣闊低壓槽上可能有低壓區形成。到昨日，槽上的低壓區於香港以南500公里内發展為熱帶低氣壓，天文台因此發出了今年第二個一號戒備信號。

6月25日衛星圖像顯示位於香港以南的熱帶低氣壓。（天文台圖片)

為收集數據以分析熱帶氣旋的強度及三維結構，天文台與政府飛行服務隊合作，利用定翼機在熱帶氣旋中心附近投放下投式探空儀，昨日下午在熱帶低氣壓中心附近錄得強風。

政府飛行服務隊在風暴中心附近時拍攝到的對流雲團。(天文台圖片）

熱帶低氣壓影響香港期間，昂坪及長洲曾短暫錄得強風。而其外圍雨帶今日為本港帶來狂風驟雨及雷暴，青洲曾錄得每小時約80公里的強陣風。截至下午2時30分，本港多處地區錄得超過20毫米雨量。

隨著該熱帶低氣壓今早在廣東省湛江市徐聞縣登陸，開始逐漸減弱並遠離本港，天文台在今日下午取消所有熱帶氣旋警告信號。

6月26日截至下午2時30分，本港多處地區錄得超過20毫米雨量。(天文台圖片)

2000年6月中旬有熱帶低氣壓襲港 天文台4.5小時內掛風球再全部取消

天文台表示，這次一號戒備信號總共生效了24小時，但其實不算特別短暫。天文台指出，2000年6月中旬襲港的熱帶低氣壓，令天文台需要發出三號強風信號，當時熱帶氣旋警告信號總生效時間只有4小時30分鐘，是自1946年以來最短。