打風．有圖｜定翼機飛入氣旋中心放探空儀測風　「無眼」結構曝光

位於南海中北部的低壓區周三（25日）中午增強為熱帶低氣壓，天文台在下午2時20分發出一號風球。政府飛行服務隊周三曾派出定翼機，在熱帶氣旋中心附近投放下投式探空儀，於下午在熱帶低氣壓中心附近錄得強風，即風速每小時41至62公里，為3號風球風力，相片顯示中心不見組織完善的風眼。



政府飛行服務員6月25日拍攝熱帶低氣壓風暴中心，可見未有「風眼」。(天文台Facebook圖片）

每當有熱帶氣旋逼近廣東沿岸，政府飛行服務隊和天文台合作，利用定翼機在熱帶氣旋中心附近投放下投式探空儀。周三利用定翼機也有出動，在熱帶低氣壓中心附近錄得強風，天文台指收集所得數據有助分析熱帶氣旋強度和三維結構。

2016年時任天文台台長岑智明展示下投式探空儀。（資料圖片/梁鵬威攝）

2016年時任天文台台長岑智明展示下投式探空儀。紅色尾部為降落傘，探空儀從高空降落時會收集天氣數據。（資料圖片/梁鵬威攝）

飛行服務隊這次也有拍攝到中心附近對流雲團，由於只屬熱帶低氣壓，中心結構並不緊密，因此沒有相片不見明顯的風眼。

熱帶低氣壓6月26日凌晨0時集結在香港之西南偏南約430公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片)

在周四（26日）凌晨0時，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約430公里，中心附近最高持續風速每小時55公里，以時速20至25公里的速度向西北方向移動，天文台預測會在周四早上於本港西南約400公里左右掠過，隨後登陸廣東西部雷州半島。

天文台預測周四吹東至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。