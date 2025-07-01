打風｜又料有熱帶氣旋　天文台：傳統預報移向台灣　AI預報入南海

【打風／天文台／熱帶氣旋／南海】天文台今日（1日）指出，今早衛星圖像顯示，南海至菲律賓一帶的廣闊低壓槽上對流活動十分旺盛，當中位於菲律賓以東海域的低壓區為該區帶來不穩定天氣。



天文台表示，部分電腦預報模式預料該低壓區會在本周後期發展為熱帶氣旋，這個潛在熱帶氣旋有機會在兩個高空反氣旋之間向偏北方向移動，靠近台灣以東海域；部分AI人工智能電腦模式則預測該潛在熱帶氣旋會進入南海並移向廣東沿岸至海南島。天文台指根據現時評估，這些情境的機會「不分軒輊」，即分不出高下。



今早的衛星圖像。（天文台圖片）

天文台科學主任（范文熙 郭于庭 林沁宜）今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《脊邊風兒去哪兒？》文章，指出受廣闊低壓槽及高空擾動影響，廣東沿岸今早有驟雨及雷暴，本港多處地區錄得超過10毫米雨量，但驟雨過後的陽光亦帶來彩虹。

本港今早的雨量分佈。（天文台圖片）

本港今早多處出現彩虹。（天文台圖片）

預測低壓區發展為熱帶氣旋

文章指出，今早的衛星圖像顯示，南海至菲律賓一帶的廣闊低壓槽上對流活動十分旺盛，當中位於菲律賓以東海域的低壓區為該區帶來不穩定天氣；高空反氣旋正覆蓋日本以南海域至中國東南部，該區天色良好。

周四（4日）下午8時500百帕斯卡（即高空約5至6公里）位勢高度的預報及潛在熱帶氣旋路徑的示意圖。（天文台圖片）

電腦預報模式向偏北移向台灣以東 人工智能電腦模式料入南海

部分電腦預報模式預料菲律賓以東海域的低壓區會在本周後期發展為熱帶氣旋，同時高空反氣旋會分裂為東西兩部分，這個潛在熱帶氣旋有機會在兩個高空反氣旋之間向偏北方向移動，靠近台灣以東海域。部分人工智能電腦模式則預測該潛在熱帶氣旋會進入南海並移向廣東沿岸至海南島。

天文台指現時評估「不分軒輊」 電腦模式仍未達成共識

文章指，根據現時評估，這些情境的機會「不分軒輊」，即分不出高下，因爲低壓區會否發展為熱帶氣旋要視乎大氣環境的配合，而低壓中心的位置亦影響其隨後移動路徑，現時電腦模式對此仍未達成共識。

部分電腦模式預料一道廣闊低壓槽會影響南海，但亦有模式預測低壓槽內會有熱帶氣旋生成。（天文台圖片）

天文台指廣闊低壓槽會在本周中後期持續影響南海北部，為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。而現時位於菲律賓以東海域的低壓區的發展和路徑仍存在變數。天文台會繼續留意其發展，市民可留意天文台的最新天氣預測，及「我的天文台」應用程式的最新天氣消息。