七一天氣｜天文台料有驟雨及幾陣狂風雷暴　初時部分地區雨勢較大

【明日的天氣／天文台／hko／七一回歸】明日7月1日是七一回歸紀念日、香港特別行政區成立28周年，市民可享受一天公眾假期參與七一活動。不過天氣不似預期，天文台料受廣闊低壓槽及高空擾動影響，明日廣東沿岸有驟雨及雷暴，本港大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫介乎27至30度。



另外，天文台指現時位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，其隨後發展和路徑存在變數。



7月1日香港特區成立28周年紀念日前，在栢麗大道掛滿國旗及區旗。

7月1日香港特區成立28周年紀念日前，在栢麗大道掛滿國旗及區旗。

7月1日香港特區成立28周年紀念日前，在栢麗大道掛滿國旗及區旗。

天文台表示，受廣闊低壓槽及高空擾動影響，明日廣東沿岸有驟雨及雷暴。高空擾動會在隨後一兩日遠離，預料高空反氣旋會在本周中後期覆蓋中國東南部，但同時廣闊低壓槽仍會於南海北部徘徊，並為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

天文台6月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測7月1日間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大。(天文台圖片）

7月1日香港特區成立28周年紀念日前，在栢麗大道掛滿國旗及區旗。

7月1日香港特區成立28周年紀念日前，在栢麗大道掛滿國旗及區旗。