七一天氣｜今有驟雨及幾陣狂風雷暴 初時雨勢有時頗大 最高30度
撰文：蕭通
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【天文台／天氣／天氣預報／七一天氣／天氣報告／香港天氣／HKO】今日（7月1日）為七一回歸紀念日，天文台指出，廣闊低壓槽及高空擾動正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測本港今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎26至30度；吹和緩東至東南風，離岸及高地風勢間中清勁。
天文台於清晨5時55分再發雷暴警告，有效時間至上午7時，預料大嶼山、新界有局部地區雷暴。 天文台展望，隨後一兩日短暫時間有陽光，仍有幾陣驟雨。
▼6月26日 風雨來襲▼
菲律賓以東低壓區發展和路徑存變數
天文台指出，受廣闊低壓槽及高空擾動影響，今日廣東沿岸有驟雨及雷暴。高空擾動會在未來一兩日遠離。預料高空反氣旋會在本周中後期覆蓋中國東南部，但同時廣闊低壓槽仍會於南海北部徘徊，並為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，其隨後發展和路徑存在變數。
▼天文台九天天氣預報▼
▼6月10日 天文台錄得35.6度高溫▼
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至下周三均有驟雨 小暑炎熱料最高32度
根據天文台九天天氣預報，明日（2日）至下周三（9日）均有驟雨。其中明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱。
天文台預測，明日至下周二（8日）最高氣溫均達32度，周四（3日）日間酷熱更達33度。周四至下周日（6日）均部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
下周一（7日）為二十四節氣的小暑，與下周二均大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫在27至32度之間。下周三仍大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫稍降至31度。
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