天文台：黃色暴雨警告凌晨1時10分取消 九龍東雨量曾逾50毫米
撰文：倪清江
出版：更新：
【明日的天氣／天文台／hko／七一回歸】天文台6月30日深夜23時35分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，20分鐘後發出黃色暴雨警告信號。至7月1日凌晨1時10分，天文台取消黃色暴雨警告信號，其後指本港午夜前後的雷雨，為多處帶來超過30毫米雨量，九龍東的雨量更超過50毫米。
7月1日是七一回歸紀念日、香港特別行政區成立28周年，市民可享受一天公眾假期參與七一活動。不過，天氣不似預期，天文台料受廣闊低壓槽及高空擾動影響，7月1日本港大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫介乎26至30度。
▼7月1日暴雨消息▼
【02:45】天文台指出，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，午夜前後的雷雨為多處帶來超過30毫米雨量，而九龍東的雨量更超過50毫米。
【02:25】雷暴警告有效時間延長至上午5時，天文台稱預料香港有幾陣雷暴。
【02:02】天文台注意事項稱，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。
【01:10】黃色暴雨警告信號取消。
【00:05】雷暴警告有效時間延長至凌晨3時。
▼6月30日暴雨消息▼
【23:55】天文台發出黃色暴雨警告信號， 表示香港廣泛地區已經錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續 。
【23:35】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【20:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至7月1日凌晨0時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴
▼6月26日下午為港帶來狂風暴雨▼
天氣｜今日初時驟雨較多 與明日均有雷暴 最高約31度出門帶傘｜天文台：明起連續9日有驟雨 七一有雷暴 小暑達32度雷雨區深夜「突襲」 天文台發出黃色暴雨警告信號一小時天文台特別天氣提示：強雷雨區未來一兩小時影響香港周末及七一天氣｜天文台預測有驟雨雷暴 下午有陽光 高溫炎熱打風快閃 一號風球僅24小時不算最短 25年前曾4.5小時掛波落波