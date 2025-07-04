打風｜熱帶氣旋將形成　天文台今評估是否發一號風球　料拗向台灣

天文台今日（4日）凌晨表示，現時位於呂宋以北的低壓區已進入本港800公里範圍，並會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋，但隨後路徑存在變數，預料較大機會轉往偏北方向，大致移向台灣至廣東東部沿岸一帶，即料「東登」可能性較大。



天文台會視乎該低壓區的發展情況及對本港的影響，評估是否需要在今日稍後至星期六（5日）發出熱帶氣旋警告信號。



高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

天文台料熱帶氣旋較大可能移向台灣至廣東東部沿岸一帶

天文台表示，現時位於呂宋以北的低壓區已進入本港800公里範圍，按照現時預測，該低壓區會在南海東北部一帶徘徊及有所增強。天文台會視乎該低壓區的發展情況及對本港的影響，評估是否需要在今日稍後至星期六（5日）發出熱帶氣旋警告信號。澳門地球物理氣象局也表示，正密切監測其發展及移向，並視乎情況考慮發出一號風球。

天文台表示，該低壓區隨後的路徑存在變數，預料較大可能轉往偏北方向，大致移向台灣至廣東東部沿岸一帶，即料「東登」可能性較大。未來一兩日本港會有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

天文台7月3日表示，評估是否需要在7月4日（星期五）稍後至7月5日（星期六）發出熱帶氣旋警告信號。（天文台圖片）

內地中央氣象台：呂宋以東可能有一至兩個熱帶氣旋生成

內地中央氣象台表示，菲律賓呂宋島附近及以東熱帶太平洋低值系統活躍，將可能有一至兩個熱帶氣旋生成。

至於集結在距離日本東京東南方向約940公里的今年第3個熱帶氣旋、目前屬熱帶風暴級的「木恩」(Ｍun）未來將向偏北轉東北方向移動，對中國近海無影響。

熱帶風暴「木恩」(Ｍun）未來將向偏北轉東北方向移動。（內地中央氣象台圖片）

預測今日市區酷熱34度 海有湧浪

天文台指廣東地區未來一兩日天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦影響該區，預測今日（4日）大致天晴，但局部地區有驟雨。早上最低氣溫約28度，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風，海有湧浪。

周末天氣變化大，天文台料周六（5日）大致多雲，有一兩陣驟雨；日間部分時間有陽光及酷熱，氣溫介乎28至33度，稍後局部地區有狂風雷暴，海有湧浪。下周日（6日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，氣溫介乎28至33度，稍後局部地區有狂風雷暴，海有湧浪。

天文台7月4日凌晨0時更新九天天氣預報。(天文台圖片)

打風不成或有6日雨

今次打風如不成，料不止有三日雨。天文台表示，預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。下周一（7日）二十四節氣「小暑」大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，市區氣溫最高32度；天文台測測下周二（8日）起一連五日大致多雲有雨，下周二至四（8至10日）會有雷暴，周三及四雨勢較大，下周五及六（11及12日）雨勢減弱。