又打風？部分電腦模式料有熱帶氣旋本周後期生成　或移向廣東沿岸

受廣闊低壓槽及高空擾動影響，廣東沿岸昨（1日）有驟雨及雷暴，本港多處地區錄得超過10毫米雨量，但驟雨過後的陽光亦為我們帶來充滿希望的彩虹。



昨日的衛星圖像顯示，南海至菲律賓一帶的廣闊低壓槽上對流活動十分旺盛，當中位於菲律賓以東海域的低壓區為該區帶來不穩定天氣。同時，高空反氣旋正覆蓋日本以南海域至中國東南部，該區天色良好。

昨日本港多處地區錄得超過10毫米雨量。（李家傑攝）

部分電腦模式預料熱帶氣旋本周後期生成並移向廣東 點圖放大了解更多：

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部分電腦預報模式預料菲律賓以東海域的低壓區會在本周後期發展為熱帶氣旋，同時高空反氣旋會分裂為東西兩部分。這個潛在熱帶氣旋有機會在兩個高空反氣旋之間向偏北方向移動，靠近台灣以東海域。部分人工智能電腦模式則預測該潛在熱帶氣旋會進入南海並移向廣東沿岸至海南島。

根據現時評估，這些情境的機會不分軒輊。低壓區會否發展為熱帶氣旋要視乎大氣環境的配合，而低壓中心的位置亦影響其隨後移動路徑。現時電腦模式對此仍未達成共識。

無論如何，廣闊低壓槽會在本周中後期持續影響南海北部，為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。而現時位於菲律賓以東海域的低壓區的發展和路徑仍存在變數。天文台會繼續留意其發展，市民請留意天文台的最新天氣預測，及「我的天文台」應用程式的最新天氣消息。

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原文：脊邊風兒去哪兒？ 作者：范文熙、郭于庭、林沁宜