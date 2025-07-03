酷熱天氣｜今日初時有一兩陣驟雨　日間漸轉天晴　市區高達34度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】廣闊低壓槽正為南海北部帶來驟雨及雷暴，同時高空反氣旋覆蓋中國東南部。天文台預測，本港今日（7月3日）初時部份時間多雲，有一兩陣驟雨，局部地區有雷暴。日間漸轉天晴及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風。天文台展望，明日（4日）部份時間有陽光及酷熱。周末期間有幾陣驟雨。



圖為截至7月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台錄得35.6度高溫▼



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呂宋鄰近低壓區發展為熱帶氣旋 移動路徑存在變數

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。而現時位於呂宋鄰近海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣並有可能會在未來兩三日逐漸發展為熱帶氣旋，但其移動路徑存在變數。預料一道廣闊低壓槽會在未來數日於南海中北部徘徊，並在下周初至中期靠近廣東沿岸，該區有幾陣驟雨及雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月3日凌晨3時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月1日 多區出現彩虹▼



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至下周五均有驟雨 小暑最高32度

根據天文台九天天氣預報，明日（4日）至下周五（11日）均有驟雨。其中明日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，料介乎28至33度。 周六（4日）至下周五大致多雲，其中周六至二十四節氣中「小暑」的下周一（7日），均有幾陣驟雨、最高約32度。

下周二（8日）至下周五氣溫均介乎27至31度、有幾陣驟雨，其中下周二及下周三（9日）會有及雷暴。