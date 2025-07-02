打風｜天文台料低壓區將成熱帶氣旋　內地預測將移近中國東南沿海

【明日的天氣／天文台／HKO／打風／熱帶氣旋】高空反氣旋正覆蓋中國東南部。本港下午天氣酷熱，多處地區氣溫上升至約33度。天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來酷熱的天氣。據九天天氣預報，明日本港初時部分時間多雲，局部地區有驟雨。日間漸轉天晴及酷熱，最高氣溫達34度。



另外，天文台表示，現時位於呂宋鄰近海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，並有可能會在未來數日逐漸發展為熱帶氣旋，但其移動路徑存在變數。中央氣象台則表示，未來10天，西北太平洋將有颱風生成，稍後將靠近中國東南部沿海。



熱帶低氣壓6月26日下午為港帶來狂風暴雨，天文台5時05分發出黃色暴雨警告信號。（資料圖片／廖雁雄攝)

明日的天氣：天晴及酷熱 市區最高氣溫約34度

天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來酷熱的天氣。明早（3日）最低氣溫約28度，日間漸轉天晴及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹和緩東至東南風，初時離岸風勢清勁。星期五（4日）預料氣溫介乎28至33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。

天文台7月2日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

未來九日本港都會有驟雨 下周二三有雷暴

天文台預料，一道廣闊低壓槽會在未來數日於南海中北部徘徊，並在下週初至中期靠近廣東沿岸，該區有幾陣驟雨及雷暴。據九天天氣預報，未來九日本港都會有驟雨。即將來臨的周日起至下周五（6日至11日），本港大致多雲，有幾陣驟雨，其中下周二、三（8日及9日）預計會有雷暴。

▼7月1日 多區出現彩虹▼



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天文台：熱帶氣旋移動路徑存在變數

另外，天文台表示，位於呂宋鄰近海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台預計，該低壓區可能會在未來數日逐漸發展為熱帶氣旋，但其移動路徑存在變數。中央氣象台則表示，未來10天，西北太平洋將有颱風生成，稍後將靠近中國東南部沿海。

天文台科學主任昨日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《脊邊風兒去哪兒？》文章，指出部分電腦預報模式預料菲律賓以東海域的低壓區會在本周後期發展為熱帶氣旋，同時高空反氣旋會分裂為東西兩部分。這個潛在熱帶氣旋有機會在兩個高空反氣旋之間向偏北方向移動，靠近台灣以東海域；部分人工智能電腦模式則預測該潛在熱帶氣旋會進入南海並移向廣東沿岸至海南島。

▼部分電腦模式預料熱帶氣旋本周後期生成並移向廣東▼

